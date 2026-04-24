سفن تجارية تعبر مضيق هرمز وسط توتر إقليمي متصاعد

قال متحدث باسم شركة "هاباغ-لويد"، الجمعة، إن إحدى سفنها عبرت مضيق هرمز، لكن لم تكن لديه أي معلومات عن ظروف أو توقيت العبور، بحسب وكالة " ".



وأضاف المتحدث باسم الشركة أن أربع سفن من أصل ست سفن لا تزال في الخليج، بعد انتهاء عقد استئجار إحدى السفن، مما يعني أنها لم تعد تنتمي إلى أسطول هاباغ-لويد.





وأعربت دول غربية الخميس عن أملها في بلورة خطة عسكرية لحماية مضيق هرمز تتيح استئناف تدفقات التجارة عبر هذا الممر الحيوي.



وفي اجتماع عُقد على مدى يومين في لندن، تباحث مخططون عسكريون في إمكان إنشاء بعثة متعددة الجنسيات بقيادة المتحدة وفرنسا لحماية الملاحة في مضيق هرمز بعد التوصل إلى هدنة مستدامة، وفق جون هيلي ووزيرة الجيوش كاترين فوتران.



وحذّرت الأربعاء من أنها لن تعيد فتح مضيق هرمز طالما استمرت في حصار موانئها.



ومع توقف الهجمات في أنحاء المنطقة بشكل شبه كامل إثر سريان وقف إطلاق النار، تواصل الولايات المتحدة وإيران ممارسة ضغوط في ما يتّصل بالممر التجاري البحري.





قبل بدء الحرب الأمريكية على إيران في 28 شباط، كان نحو خُمس نفط العالم يمر عبر المضيق.

