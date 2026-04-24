إقتصاد

سفن تجارية تعبر مضيق هرمز وسط توتر إقليمي متصاعد

Lebanon 24
24-04-2026 | 06:11
سفن تجارية تعبر مضيق هرمز وسط توتر إقليمي متصاعد
قال متحدث باسم شركة "هاباغ-لويد"، الجمعة، إن إحدى سفنها عبرت مضيق هرمز، لكن لم تكن لديه أي معلومات عن ظروف أو توقيت العبور، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف المتحدث باسم الشركة  الألمانية أن أربع سفن من أصل ست سفن لا تزال في الخليج، بعد انتهاء عقد استئجار إحدى السفن، مما يعني أنها لم تعد تنتمي إلى أسطول هاباغ-لويد.


وأعربت دول غربية الخميس عن أملها في بلورة خطة عسكرية لحماية مضيق هرمز تتيح استئناف تدفقات التجارة عبر هذا الممر الحيوي.

وفي اجتماع عُقد على مدى يومين في لندن، تباحث مخططون عسكريون  في إمكان إنشاء بعثة متعددة الجنسيات بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا لحماية الملاحة في  مضيق هرمز بعد التوصل إلى هدنة مستدامة، وفق وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ووزيرة الجيوش الفرنسية كاترين فوتران.

وحذّرت إيران الأربعاء من أنها لن تعيد فتح مضيق هرمز طالما استمرت الولايات المتحدة في حصار موانئها.

ومع توقف الهجمات في أنحاء المنطقة بشكل شبه كامل إثر سريان وقف إطلاق النار، تواصل الولايات المتحدة وإيران ممارسة ضغوط في ما يتّصل بالممر التجاري البحري.


قبل بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، كان نحو خُمس نفط العالم يمر عبر المضيق.
مواضيع ذات صلة
مسؤولون أميركيون لـ"واشنطن بوست": أجبرنا 6 سفن تجارية على العودة من مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يسعى لعقد لقاء مع إيران وسط ضغوط دولية وتوتر متصاعد
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن شركة كبلر لتتبع السفن: 9 سفن تجارية عبرت مضيق هرمز منذ أمس بينها ناقلتا نفط خاضعتان لعقوبات
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تسنيم": 3 سفن عبرت مضيق هرمز خلال الـ12 ساعة الماضية
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-04-24
Lebanon24
08:30 | 2026-04-24
Lebanon24
08:13 | 2026-04-24
Lebanon24
08:07 | 2026-04-24
Lebanon24
08:00 | 2026-04-24
Lebanon24
07:53 | 2026-04-24
