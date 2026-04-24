خضع لعملية جراحية.. نتنياهو يعلن إصابته بمرض خطير!

24-04-2026 | 08:13
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أنه أخّر نشر تقريره الطبي السنوي لمنع استغلاله دعائيًا من قبل إيران، مشيرة إلى أنه تعالج من سرطان في البروستاتا بمراحله الأولى مؤخرًا.


وكتب نتنياهو عبر حسابه الرسمي على "إكس" أنه خضع لعملية جراحية لاستئصال غدة البروستاتا الحميدة، والتي تكللت بالنجاح ودون أي مضاعفات، في 29 كانون الأول 2024. 


ووفقًا له، "خلال آخر فحص متابعة، تم اكتشاف بقعة صغيرة يقل حجمها عن سنتيمتر واحد في البروستاتا، وكشف الفحص أنها كانت في مرحلة مبكرة جدًا من ورم خبيث، دون أي انتشار أو نقائل. خضعت لعلاج دقيق أزال المشكلة تمامًا ولم يترك لها أي أثر". 


كما أشار نتنياهو إلى أنه طلب تأجيل نشر التقرير لمدة شهرين حتى لا يتعرض للهجوم في ذروة الحرب مع إيران، وذلك "حتى لا يسمح للنظام الإيراني بنشر المزيد من الدعاية الكاذبة ضد إسرائيل".


وقبل عملية استئصال البروستاتا خضع نتنياهو في 2024 لعملية جراحية أخرى ناجحة لعلاج فتق.


قبلها بأشهر أجرى الأطباء له عملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب، بعد اكتشاف اضطراب في القلب خلال فحص طبي روتيني.


