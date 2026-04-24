كهرباء نووية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.. ما هي "خطة باريس" الجديدة؟

أعلن مسؤولون في الحكومة إطلاق خطة استراتيجية جديدة تتضمن 22 إجراءً تهدف إلى تسريع التحول نحو "الكهربة" في مختلف قطاعات الاستهلاك، بدءًا من المصانع والمنازل، مرورًا بوسائل النقل، وصولًا إلى الأفران التقليدية ومعدات الإنتاج الصناعي.

وبحسب صحيفة "لوموند"، فإن الخطة رُصد لها تمويل إضافي يقدَّر بنحو 4.5 مليار يورو سنويًا، وتأتي في ظل تداعيات الحرب في التي ساهمت في ارتفاع أسعار الهيدروكربونات عالميًا، فيما قدّرت رئاسة الوزراء أن كلفة النزاع في على المالية العامة الفرنسية بلغت نحو 6 مليارات يورو.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، شددت وزيرة الطاقة الفرنسية مـود بريجون على أن التحول نحو الكهرباء في مجالي السيارات والتدفئة يمكن أن يوفّر على المواطنين ما يعادل "راتب شهر إضافي" سنويًا.

وتشير معطيات أوردتها "لوموند" إلى أن والغاز، إلى جانب الفحم بدرجة أقل، لا تزال تمثل نحو 60% من الطاقة المستهلكة في ، بكلفة سنوية تقارب 60 مليار يورو، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خفض هذه النسبة إلى أقل من 30% بحلول عام 2035، مع رفع حصة الكهرباء إلى 38% مقارنة بـ27% حاليًا.

وتراهن على مزيج طاقي يقوم على الطاقة النووية والطاقات المتجددة، إذ تُعد فرنسا من الدول المصدّرة الصافية للكهرباء، وتعمل على توسيع قدراتها عبر برنامج لإعادة إحياء القطاع ، بالتوازي مع إطلاق مناقصات جديدة لتطوير مزارع الرياح البحرية.