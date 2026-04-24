واشنطن: تشديد الحصار على إيران وتحويل 34 سفينة بعيدًا عن مضيق هرمز

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، الجمعة، إن أحكمت حصارها على ، وأعادت حتى الآن توجيه 34 سفينة بعيدًا عن مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن بلاده لا "تعول" على الحلفاء في للمساعدة في تأمين المضيق.وأضاف هيغسيث في تصريحات صحفية أنه "لا شيء يدخل أو يخرج" من إيران، مهددًا بمصادرة المزيد من ناقلات خلال الفترة المقبلة.واتهم الوزير إيران بالقيام "بأشياء غير مسؤولة عن طريق القوارب السريعة الصغيرة"، مشيرًا إلى أن أي محاولات لزرع المزيد من الألغام تمثل انتهاكًا لوقف إطلاق النار.وأكد أن لا تعتمد على أوروبا رغم أن القارة "تحتاج مضيق هرمز أكثر من الولايات المتحدة"، على حد قوله، لكنه رحب بأي جهود أوروبية بهذا الملف.واعتبر وزير الحرب الأمريكي أن هذه المواجهة "لا ينبغي أن تكون حرب أمريكا بمفردها"، في ظل استفادة أوروبا وآسيا لعقود من الحماية .وشدد الوزير الأمريكي على أن بلاده ليست تحت ضغط أو في عجلة للتوصل إلى اتفاق مع ، لكنها تترك الباب مفتوحًا أمام فرصة لإبرام "اتفاق جيد".وشدد أن إيران "لن تمتلك أسلحة نووية"، مشيرًا إلى أن البحرية الإيرانية تراجعت بشكل كبير.