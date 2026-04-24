تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن: تشديد الحصار على إيران وتحويل 34 سفينة بعيدًا عن مضيق هرمز

Lebanon 24
24-04-2026 | 09:25
A-
A+
واشنطن: تشديد الحصار على إيران وتحويل 34 سفينة بعيدًا عن مضيق هرمز
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، الجمعة، إن الولايات المتحدة أحكمت حصارها على إيران، وأعادت حتى الآن توجيه 34 سفينة بعيدًا عن مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن بلاده لا "تعول" على الحلفاء في أوروبا للمساعدة في تأمين المضيق.

وأضاف هيغسيث في تصريحات صحفية أنه "لا شيء يدخل أو يخرج" من إيران، مهددًا بمصادرة المزيد من ناقلات النفط الإيرانية خلال الفترة المقبلة.

واتهم الوزير إيران بالقيام "بأشياء غير مسؤولة عن طريق القوارب السريعة الصغيرة"، مشيرًا إلى أن أي محاولات لزرع المزيد من الألغام تمثل انتهاكًا لوقف إطلاق النار.

وأكد أن واشنطن لا تعتمد على أوروبا رغم أن القارة "تحتاج مضيق هرمز أكثر من الولايات المتحدة"، على حد قوله، لكنه رحب بأي جهود أوروبية بهذا الملف.

واعتبر وزير الحرب الأمريكي أن هذه المواجهة "لا ينبغي أن تكون حرب أمريكا بمفردها"، في ظل استفادة أوروبا وآسيا لعقود من الحماية الأمريكية.

وشدد الوزير الأمريكي على أن بلاده ليست تحت ضغط أو في عجلة للتوصل إلى اتفاق مع طهران، لكنها تترك الباب مفتوحًا أمام فرصة لإبرام "اتفاق جيد".

وشدد أن إيران "لن تمتلك أسلحة نووية"، مشيرًا إلى أن البحرية الإيرانية تراجعت بشكل كبير.

 
الولايات المتحدة

الأمريكية

الإيرانية

الإيراني

أوروبا

واشنطن

أوروبي

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24