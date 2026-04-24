عربي-دولي

الشرع: استمرار إغلاق هرمز تهديد خطير

Lebanon 24
24-04-2026 | 10:21
ندّد الرئيس السوري أحمد الشرع باستمرار إغلاق مضيق هرمز، معتبرا أن ذلك "خطر كبير"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ودعا الشرع المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا وأراضيها.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال في وقت سابق إن مضيق هرمز "سيظلّ مغلقا حتى يتم إطلاق 11 تريليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة".

وبحسب حساب "مقر خاتم الأنبياء" على إكس فإن إيران بذلك "لا تطالب برفع العقوبات، إيران تطالب باسترداد 46 عامًا من المال المسروق مع الفوائد"، وفق تعبيره.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق أمس الخميس إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وإنه أمر البحرية الأمريكية "بإطلاق النار على أي قارب" يضع ألغاما في المضيق. 
المجتمع الدولي

وكالة الأنباء

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

إسرائيل

