الشرع: استمرار إغلاق هرمز تهديد خطير

ندّد الرئيس السوري أحمد باستمرار إغلاق مضيق هرمز، معتبرا أن ذلك "خطر كبير"، وفق ما نقلت عنه الرسمية "سانا".



ودعا الشرع إلى القيام بمسؤولياته فيما يتعلق بانتهاكات لسيادة وأراضيها.



وكان عباس عراقجي قال في وقت سابق إن مضيق هرمز "سيظلّ مغلقا حتى يتم إطلاق 11 تريليون دولار من الأصول المجمدة".



وبحسب حساب "مقر خاتم الأنبياء" على إكس فإن بذلك "لا تطالب برفع ، إيران تطالب باسترداد 46 عامًا من المال المسروق مع الفوائد"، وفق تعبيره.



وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق أمس الخميس إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وإنه أمر البحرية الأمريكية "بإطلاق النار على أي قارب" يضع ألغاما في المضيق.



