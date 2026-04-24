تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
عربي-دولي
الشرع: استمرار إغلاق هرمز تهديد خطير
Lebanon 24
24-04-2026
|
10:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
ندّد الرئيس السوري أحمد
الشرع
باستمرار إغلاق مضيق هرمز، معتبرا أن ذلك "خطر كبير"، وفق ما نقلت عنه
وكالة الأنباء
السورية
الرسمية "سانا".
ودعا الشرع
المجتمع الدولي
إلى القيام بمسؤولياته فيما يتعلق بانتهاكات
إسرائيل
لسيادة
سوريا
وأراضيها.
وكان
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي قال في وقت سابق إن مضيق هرمز "سيظلّ مغلقا حتى يتم إطلاق 11 تريليون دولار من الأصول
الإيرانية
المجمدة".
وبحسب حساب "مقر خاتم الأنبياء" على إكس فإن
إيران
بذلك "لا تطالب برفع
العقوبات
، إيران تطالب باسترداد 46 عامًا من المال المسروق مع الفوائد"، وفق تعبيره.
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
قال في وقت سابق أمس الخميس إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وإنه أمر البحرية الأمريكية "بإطلاق النار على أي قارب" يضع ألغاما في المضيق.
مواضيع ذات صلة
العقود الآجلة للنفط ترتفع 7% مع استمرار إغلاق مضيق هرمز
Lebanon 24
العقود الآجلة للنفط ترتفع 7% مع استمرار إغلاق مضيق هرمز
24/04/2026 18:54:32
24/04/2026 18:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
القمة السعودية القطرية الأردنية: استمرار هجمات إيران الآثمة تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة
Lebanon 24
القمة السعودية القطرية الأردنية: استمرار هجمات إيران الآثمة تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة
24/04/2026 18:54:32
24/04/2026 18:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تعلن عن تحرك دولي في حال استمر إغلاق هرمز
Lebanon 24
بريطانيا تعلن عن تحرك دولي في حال استمر إغلاق هرمز
24/04/2026 18:54:32
24/04/2026 18:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: حلفاء لواشنطن يدرسون اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد إيران إذا استمر إغلاق مضيق هرمز
Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: حلفاء لواشنطن يدرسون اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد إيران إذا استمر إغلاق مضيق هرمز
24/04/2026 18:54:32
24/04/2026 18:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
نتنياهو: بدأنا عملية لتحقيق سلام تاريخي مع لبنان وحزب الله يحاول تخريبها
Lebanon 24
نتنياهو: بدأنا عملية لتحقيق سلام تاريخي مع لبنان وحزب الله يحاول تخريبها
11:22 | 2026-04-24
24/04/2026 11:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث أمني عاجل من Apple لمعالجة خلل يهدد خصوصية المستخدمين
Lebanon 24
تحديث أمني عاجل من Apple لمعالجة خلل يهدد خصوصية المستخدمين
10:18 | 2026-04-24
24/04/2026 10:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كهرباء نووية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.. ما هي "خطة باريس" الجديدة؟
Lebanon 24
كهرباء نووية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.. ما هي "خطة باريس" الجديدة؟
10:00 | 2026-04-24
24/04/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن: تشديد الحصار على إيران وتحويل 34 سفينة بعيدًا عن مضيق هرمز
Lebanon 24
واشنطن: تشديد الحصار على إيران وتحويل 34 سفينة بعيدًا عن مضيق هرمز
09:25 | 2026-04-24
24/04/2026 09:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل "خطة إسرائيلية لقلب النظام في إيران".. صحيفة تكشفها
Lebanon 24
تفاصيل "خطة إسرائيلية لقلب النظام في إيران".. صحيفة تكشفها
09:00 | 2026-04-24
24/04/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بالفيديو: "عبارة" من سفيرة لبنان في أميركا أعجبت ترامب.. شاهدوه
Lebanon 24
بالفيديو: "عبارة" من سفيرة لبنان في أميركا أعجبت ترامب.. شاهدوه
02:16 | 2026-04-24
24/04/2026 02:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بري "غير راضٍ" عن وزيرة!
Lebanon 24
بري "غير راضٍ" عن وزيرة!
08:00 | 2026-04-24
24/04/2026 08:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُفاجىء يورغو شلهوب: انت رجل أحلامي
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُفاجىء يورغو شلهوب: انت رجل أحلامي
15:17 | 2026-04-23
23/04/2026 03:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استقالة مفاجئة تهز فريق التفاوض الإيراني
Lebanon 24
استقالة مفاجئة تهز فريق التفاوض الإيراني
13:13 | 2026-04-23
23/04/2026 01:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"دعولي ما يكون فيه شي".. فنانة لبنانيّة من المستشفى: "عم نتعذب لحالنا ما حدا بيعرف شي عنا"
Lebanon 24
"دعولي ما يكون فيه شي".. فنانة لبنانيّة من المستشفى: "عم نتعذب لحالنا ما حدا بيعرف شي عنا"
12:40 | 2026-04-23
23/04/2026 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
11:22 | 2026-04-24
نتنياهو: بدأنا عملية لتحقيق سلام تاريخي مع لبنان وحزب الله يحاول تخريبها
10:18 | 2026-04-24
تحديث أمني عاجل من Apple لمعالجة خلل يهدد خصوصية المستخدمين
10:00 | 2026-04-24
كهرباء نووية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.. ما هي "خطة باريس" الجديدة؟
09:25 | 2026-04-24
واشنطن: تشديد الحصار على إيران وتحويل 34 سفينة بعيدًا عن مضيق هرمز
09:00 | 2026-04-24
تفاصيل "خطة إسرائيلية لقلب النظام في إيران".. صحيفة تكشفها
08:30 | 2026-04-24
غياب مجتبى خامنئي "يزلزل" إيران… أين يُتخذ القرار؟
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
24/04/2026 18:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
24/04/2026 18:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
24/04/2026 18:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
