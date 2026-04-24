تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ويتكوف وكوشنر إلى باكستان... آخر تطورات المفاوضات

Lebanon 24
24-04-2026 | 12:41
A-
A+
ويتكوف وكوشنر إلى باكستان... آخر تطورات المفاوضات
ويتكوف وكوشنر إلى باكستان... آخر تطورات المفاوضات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نقلت ⁠شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين ‌في الإدارة الأميركية ‌قولهم ‌إن الرئيس الأميركي ‌دونالد ترامب ‌سيرسل ⁠المبعوث الخاص ستيف ⁠ويتكوف ‌وجاريد ⁠كوشنر إلى ⁠باكستان لإجراء محادثات ⁠مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وذكر المسؤولون أن نائب الرئيس جي دي فانس لا يعتزم الحضور في الوقت الحالي، وذلك بسبب غياب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن الاجتماعات. وينظر البيت الأبيض إلى قاليباف بصفته رئيسا للوفد الإيراني والنظير البروتوكولي لفانس.

وأوضحوا أن نائب الرئيس سيظل في حالة تأهب للسفر إلى إسلام آباد إذا أحرزت المفاوضات تقدما ملموسا، بينما سيتواجد أعضاء من مكتبه في الموقع لمتابعة سير المباحثات.

كما أفادت مصادر حكومية باكستانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من ⁠المتوقع أن يصل إلى إسلام آباد لمناقشة مقترحات لاستئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة، لكن ليس من المقرر أن يلتقي بمفاوضين أميركيين.

وكانت إسلام آباد قد ‌استضافت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب لكنها انهارت ‌في وقت ‌سابق.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن عراقجي بدأ جولة تشمل زيارات إلى إسلام آباد ومسقط وموسكو.  

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع ⁠الأميركي بيت هيغسيث إن طهران لديها فرصة للتوصل إلى "اتفاق جيد" مع واشنطن.

وأضاف: "إيران تعلم أن أمامها فرصة للاختيار بحكمة.. على طاولة المفاوضات. كل ما عليها فعله هو ‌التخلي عن السلاح النووي بطرق ملموسة يمكن التحقق منها".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض لفوكس نيوز: ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى باكستان صباح غد
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 21:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: من المتوقع أن يتوجه ويتكوف وكوشنر إلى باكستان في الأيام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 21:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن: ترامب يعتزم إرسال ويتكوف وكوشنر إلى باكستان
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 21:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": ويتكوف وكوشنر يشعران بخيبة أمل بشأن المفاوضات مع إيران في جنيف
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 21:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

نائب الرئيس

وزير الدفاع

الإيراني

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:37 | 2026-04-24
Lebanon24
13:00 | 2026-04-24
Lebanon24
12:36 | 2026-04-24
Lebanon24
12:07 | 2026-04-24
Lebanon24
12:00 | 2026-04-24
Lebanon24
11:41 | 2026-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24