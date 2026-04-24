ويتكوف وكوشنر إلى باكستان... آخر تطورات المفاوضات

نقلت ⁠شبكة " إن" عن مسؤولين ‌في الإدارة الأميركية ‌قولهم ‌إن الرئيس الأميركي ‌ ‌سيرسل ⁠المبعوث الخاص ستيف ⁠ويتكوف ‌وجاريد ⁠كوشنر إلى ⁠باكستان لإجراء محادثات ⁠مع ، عباس عراقجي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وذكر المسؤولون أن جي دي فانس لا يعتزم الحضور في الوقت الحالي، وذلك بسبب غياب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن الاجتماعات. وينظر إلى قاليباف بصفته رئيسا للوفد الإيراني والنظير البروتوكولي لفانس.

وأوضحوا أن نائب الرئيس سيظل في حالة تأهب للسفر إلى إسلام آباد إذا أحرزت المفاوضات تقدما ملموسا، بينما سيتواجد أعضاء من مكتبه في الموقع لمتابعة سير المباحثات.

كما أفادت مصادر حكومية باكستانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من ⁠المتوقع أن يصل إلى إسلام آباد لمناقشة مقترحات لاستئناف محادثات السلام مع ، لكن ليس من المقرر أن يلتقي بمفاوضين أميركيين.

وكانت إسلام آباد قد ‌استضافت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب لكنها انهارت ‌في وقت ‌سابق.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن عراقجي بدأ جولة تشمل زيارات إلى إسلام آباد ومسقط وموسكو.

وفي وقت سابق، قال ⁠الأميركي بيت هيغسيث إن طهران لديها فرصة للتوصل إلى "اتفاق جيد" مع .

وأضاف: " تعلم أن أمامها فرصة للاختيار بحكمة.. على طاولة المفاوضات. كل ما عليها فعله هو ‌التخلي عن السلاح بطرق ملموسة يمكن التحقق منها".