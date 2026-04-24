عراقجي يصل إسلام آباد لبحث استئناف المفاوضات

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى إسلام آباد لإجراء محادثات بشأن استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.
وذكرت الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية الإيراني سيعقد اجتماعات مع مسؤولين باكستانيين كبار لمناقشة أحدث التطورات الإقليمية والجهود الجارية لإحلال السلام والاستقرار.
وفي وقت سابق، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن عراقجي سيتوجه إلى إسلام آباد الجمعة لإجراء محادثات بشأن الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأفادت بأن عراقجي "سيبدأ جولة إقليمية مساء الجمعة، يزور في خلالها إسلام آباد ومسقط وموسكو".
وأضافت أن "الهدف من هذه الزيارة هو إجراء مشاورات ثنائية، ومناقشة التطورات الجارية في المنطقة، واستعراض الوضع المتعلق بالحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران".