تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو...طفل يزحف أثناء خطاب ترامب في المكتب البيضاوي

Lebanon 24
24-04-2026 | 16:14
A-
A+
بالفيديو...طفل يزحف أثناء خطاب ترامب في المكتب البيضاوي
بالفيديو...طفل يزحف أثناء خطاب ترامب في المكتب البيضاوي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

شهد المكتب البيضاوي موقفاً طريفاً خلال خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول ما وصفه بعلاج “معجزة” لفقدان السمع، حيث تحوّل اهتمام الحاضرين للحظات إلى طفل صغير تصرف بعفوية على أرضية الغرفة.

وكان ترامب يتحدث عن علاج جيني جديد قال إنه ساعد طفلاً يدعى ترافيس سميث، يبلغ عامين، على استعادة قدرته على السمع بعد أن كان يعاني من الصمم الكامل.

وخلال الفعالية، جلس الطفل مع والدته وبحضور مسؤولين صحيين، بينما أكد ترامب أن العلاج مكّنه من سماع والدته للمرة الأولى.

وفي لحظة عفوية، ابتعد الطفل عن والدته وبدأ بالتحرك في أرجاء المكتب، قبل أن يزحف ويتمدد على السجادة، ما أثار ابتسامات وكتم ضحكات بين الحاضرين.

 

ويُذكر أن الطفل كان من أوائل المشاركين في تجربة سريرية لعلاج جيني مدعوم من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، أظهر نتائج إيجابية في استعادة السمع.

وقالت والدته إن العلاج سمح له بالاستماع إلى الموسيقى والتفاعل مع الأصوات، بعدما كان غير قادر سابقاً على سماع اسمه أو التواصل الصوتي بشكل طبيعي.

عربي-دولي

منوعات

المكتب البيضاوي

دونالد ترامب

إدارة الغذاء

على استعادة

دونالد

ترافيس

trump

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24