تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
21
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ألمانيا تنشر وحدات بحرية في المتوسط
Lebanon 24
25-04-2026
|
04:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة تمهيدية لاحتمال نشرها في مضيق هرمز، أعلن
وزير الدفاع
الألماني بوريس بيستوريوس أن وحدات بحرية ألمانية سوف تتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح بيستوريوس، في تصريحات لصحيفة "راينيش بوست"، اليوم السبت، أن الانتشار سوف يشمل كاسحة ألغام، وسفينة قيادة وإمدادات، دون الإفصاح عن موعد بدء الانتشار على وجه الدقة.
كما شدد على أن أي انتشار مستقبلي لن يتم دون توفر شروط مسبقة، أبرزها وقف إطلاق نار مستدام، وإطار قانوني وفقاً للقانون الدولي، بالإضافة إلى تفويض من مجلس النواب الألماني (البوندستاج).
من جانبه، جدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس استعداد بلاده للمشاركة في مهمة دولية لتأمين مضيق هرمز، وفضل أن يكون ذلك بمشاركة أميركية.
جاءت هذه التصريحات وسط انتقادات متتالية من قبل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لحلفائه
الأوروبيين
في حلف الناتو، على خلفية عدم المشاركة في تأمين هذا الممر الحيوي، أو دعم الحرب على
إيران
.
كما أتت هذه التحركات
الألمانية
في ظل الشلل الذي خيم على مضيق هرمز، إثر التهديدات
الإيرانية
منذ تفجر الحرب بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى يوم 28 شباط.
فيما تسبب هذا الإغلاق في اضطراب كبير لحركة الملاحة والتجارة العالمية، وأدى إلى قفزة واسعة في أسعار الطاقة، ودفع الدول إلى اتخاذ إجراءات مكثفة لتجنب نقص الوقود.
هذا ولا تزال مسألة إعادة فتح المضيق إحدى أبرز نقاط الخلاف بين إيران وأميركا، وقد عرقلت حتى الساعة استئناف الجولة الثانية من المحادثات بين الطرفين من أجل التوصل لاتفاق ينهي الحرب.
مواضيع ذات صلة
وزير دفاع ألمانيا يعلن نشر وحدات بحرية بالمتوسط تمهيدا لاحتمال مشاركتها في تأمين هرمز
Lebanon 24
وزير دفاع ألمانيا يعلن نشر وحدات بحرية بالمتوسط تمهيدا لاحتمال مشاركتها في تأمين هرمز
25/04/2026 14:51:34
25/04/2026 14:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فوكس نيوز عن بيانات ملاحية: حاملة الطائرات الأميركية جورج بوش موجودة الآن في البحر الأبيض المتوسط
Lebanon 24
فوكس نيوز عن بيانات ملاحية: حاملة الطائرات الأميركية جورج بوش موجودة الآن في البحر الأبيض المتوسط
25/04/2026 14:51:34
25/04/2026 14:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في قلب المتوسط.. غرق قارب يحمل مهاجرين
Lebanon 24
في قلب المتوسط.. غرق قارب يحمل مهاجرين
25/04/2026 14:51:34
25/04/2026 14:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي تلقى اتصالا من مفوضة الاتحاد الاوروبي لشؤون المتوسط وعرض معها المستجدات
Lebanon 24
رجي تلقى اتصالا من مفوضة الاتحاد الاوروبي لشؤون المتوسط وعرض معها المستجدات
25/04/2026 14:51:34
25/04/2026 14:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
وزير الدفاع
الأوروبيين
الألمانية
الإيرانية
الإيراني
الأوروبي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
السيسي: توترات الشرق الأوسط كلفت قناة السويس 10 مليار دولار
Lebanon 24
السيسي: توترات الشرق الأوسط كلفت قناة السويس 10 مليار دولار
07:30 | 2026-04-25
25/04/2026 07:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران: ما زلنا نمتلك ترسانة صاروخية كبيرة
Lebanon 24
إيران: ما زلنا نمتلك ترسانة صاروخية كبيرة
07:29 | 2026-04-25
25/04/2026 07:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوروبا.. دولة تدرس الترشح لاستضافة "المونديال"
Lebanon 24
في أوروبا.. دولة تدرس الترشح لاستضافة "المونديال"
07:22 | 2026-04-25
25/04/2026 07:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في "جيش الأسد".. هذا ما حصل مع سوري في فرنسا
Lebanon 24
كان في "جيش الأسد".. هذا ما حصل مع سوري في فرنسا
07:18 | 2026-04-25
25/04/2026 07:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لجولة مفاوضات جديدة مع إيران.. مبعوثا ترامب يتوجهان إلى إسلام آباد
Lebanon 24
لجولة مفاوضات جديدة مع إيران.. مبعوثا ترامب يتوجهان إلى إسلام آباد
07:14 | 2026-04-25
25/04/2026 07:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بري "غير راضٍ" عن وزيرة!
Lebanon 24
بري "غير راضٍ" عن وزيرة!
08:00 | 2026-04-24
24/04/2026 08:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يتلقى دولارات من خارج لبنان.. معلومة جديدة
Lebanon 24
لمن يتلقى دولارات من خارج لبنان.. معلومة جديدة
14:43 | 2026-04-24
24/04/2026 02:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح اشتقلك يا رفيق العمر".. الموت يؤلم الفنان عاصي الحلاني (صورة)
Lebanon 24
"رح اشتقلك يا رفيق العمر".. الموت يؤلم الفنان عاصي الحلاني (صورة)
03:45 | 2026-04-25
25/04/2026 03:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل.. صحيفة إسرائيلية: تل أبيب ستعاود قصف لبنان رغم "الهدنة"
Lebanon 24
عاجل.. صحيفة إسرائيلية: تل أبيب ستعاود قصف لبنان رغم "الهدنة"
13:16 | 2026-04-24
24/04/2026 01:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعملية جراحية.. نتنياهو يعلن إصابته بمرض خطير!
Lebanon 24
خضع لعملية جراحية.. نتنياهو يعلن إصابته بمرض خطير!
08:13 | 2026-04-24
24/04/2026 08:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2026-04-25
السيسي: توترات الشرق الأوسط كلفت قناة السويس 10 مليار دولار
07:29 | 2026-04-25
إيران: ما زلنا نمتلك ترسانة صاروخية كبيرة
07:22 | 2026-04-25
في أوروبا.. دولة تدرس الترشح لاستضافة "المونديال"
07:18 | 2026-04-25
كان في "جيش الأسد".. هذا ما حصل مع سوري في فرنسا
07:14 | 2026-04-25
لجولة مفاوضات جديدة مع إيران.. مبعوثا ترامب يتوجهان إلى إسلام آباد
07:08 | 2026-04-25
تمديد اتفاق أمني دفاعي بين اليونان وفرنسا
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
25/04/2026 14:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
25/04/2026 14:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
25/04/2026 14:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24