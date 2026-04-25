ألمانيا تنشر وحدات بحرية في المتوسط

25-04-2026 | 04:48
ألمانيا تنشر وحدات بحرية في المتوسط
في خطوة تمهيدية لاحتمال نشرها في مضيق هرمز، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن وحدات بحرية ألمانية سوف تتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح بيستوريوس، في تصريحات لصحيفة "راينيش بوست"، اليوم السبت، أن الانتشار سوف يشمل كاسحة ألغام، وسفينة قيادة وإمدادات، دون الإفصاح عن موعد بدء الانتشار على وجه الدقة.
كما شدد على أن أي انتشار مستقبلي لن يتم دون توفر شروط مسبقة، أبرزها وقف إطلاق نار مستدام، وإطار قانوني وفقاً للقانون الدولي، بالإضافة إلى تفويض من مجلس النواب الألماني (البوندستاج).

من جانبه، جدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس استعداد بلاده للمشاركة في مهمة دولية لتأمين مضيق هرمز، وفضل أن يكون ذلك بمشاركة أميركية.
جاءت هذه التصريحات وسط انتقادات متتالية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحلفائه الأوروبيين في حلف الناتو، على خلفية عدم المشاركة في تأمين هذا الممر الحيوي، أو دعم الحرب على إيران.

كما أتت هذه التحركات الألمانية في ظل الشلل الذي خيم على مضيق هرمز، إثر التهديدات الإيرانية منذ تفجر الحرب بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى يوم 28 شباط.

فيما تسبب هذا الإغلاق في اضطراب كبير لحركة الملاحة والتجارة العالمية، وأدى إلى قفزة واسعة في أسعار الطاقة، ودفع الدول إلى اتخاذ إجراءات مكثفة لتجنب نقص الوقود.

هذا ولا تزال مسألة إعادة فتح المضيق إحدى أبرز نقاط الخلاف بين إيران وأميركا، وقد عرقلت حتى الساعة استئناف الجولة الثانية من المحادثات بين الطرفين من أجل التوصل لاتفاق ينهي الحرب.
مواضيع ذات صلة
وزير دفاع ألمانيا يعلن نشر وحدات بحرية بالمتوسط تمهيدا لاحتمال مشاركتها في تأمين هرمز
lebanon 24
Lebanon24
25/04/2026 14:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
فوكس نيوز عن بيانات ملاحية: حاملة الطائرات الأميركية جورج بوش موجودة الآن في البحر الأبيض المتوسط
lebanon 24
Lebanon24
25/04/2026 14:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
في قلب المتوسط.. غرق قارب يحمل مهاجرين
lebanon 24
Lebanon24
25/04/2026 14:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي تلقى اتصالا من مفوضة الاتحاد الاوروبي لشؤون المتوسط وعرض معها المستجدات
lebanon 24
Lebanon24
25/04/2026 14:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-04-25
Lebanon24
07:29 | 2026-04-25
Lebanon24
07:22 | 2026-04-25
Lebanon24
07:18 | 2026-04-25
Lebanon24
07:14 | 2026-04-25
Lebanon24
07:08 | 2026-04-25
