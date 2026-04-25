من بينها السودان وغزة واليمن.. هذه قائمة أشد أزمات الجوع في العالم خلال عام 2025

أظهر التقرير العالمي عن أزمات الغذاء، الصادر، أمس الجمعة، عن الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء، تصدّر قائمة أشد أزمات الجوع في العالم خلال عام 2025، مع تسجيل مؤشرات بالغة الخطورة تمتد إلى العام الحالي.



وبحسب التقرير، ثمة 5 مناطق في العالم يُتوقع أن تبلغ مرحلة الكارثة (المرحلة 5) خلال عام 2026، يتصدّرها السودان، ثم اليمن وجنوب السودان ونيجيريا وغزة.



ويُعاني ما يزيد على 51 بالمئة من سكان السودان من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الثالثة - الأزمة فما فوق)، مما يضعه في مصاف أشد أربع دول في العالم من حيث النسبة السكانية المتضررة، إلى جانب غزة واليمن وجنوب السودان.



وعلى صعيد الأعداد المطلقة، يشكل السودان مع ونيجيريا ما يقارب ثلث إجمالي المتضررين من الجوع الحاد على مستوى العالم.



وتأكدت المجاعة الرسمية في منطقتين، في شمال دارفور (الفاشر) وجنوب كردفان (كادوقلي)، فيما يتهدّد خطر المجاعة مناطق أخرى عديدة.



أما على مستوى المرحلة الخامسة "الكارثة" - أشد مراحل انعدام الأمن الغذائي - فيضم السودان في الوقت الراهن نحو 207,000 شخص في هذه المرحلة حتى في موسم ما بعد الحصاد، وهو رقم يُعد مؤشراً بالغ الخطورة، إذ يفترض في هذا الموسم عادة أن يخفف حدة الجوع لا أن يفاقمها.



وصنّف التقرير السودان ضمن أشد 4 دول في العالم تعاني من أزمات تغذية حادة في صفوف الأطفال، إلى جانب غزة وميانمار وجنوب السودان.



ويعيش عشرات الآلاف من الأطفال دون الخامسة في السودان في وضع من سوء التغذية الحاد، بما يشمل حالات سوء التغذية الحاد الشديد التي تهدد الحياة مباشرة.

















