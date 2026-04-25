عربي-دولي
هل بدأ "انهيار النظام الإيراني"؟ "معاريف" الإسرائيلية تشرح
Lebanon 24
25-04-2026
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
إن النظام
الإيراني
يعيش حالة من الإرتباك في أعقاب التطورات الأخيرة، لكنها ذكرت أن ما يحصل لا يعني اقتراب "انهيار النظام".
وتحدثت الصحيفة عن "خلافات داخلية إيرانية تتركز حول كيفية إدارة المرحلة الحالية"، مشيرة إلى أن هناك تباينات تكتيكية بين أجنحة النظام أكثر من كونها صراعاً وجودياً.
وأكدت الصحيفة، نقلًا عن المستشرق
الإسرائيلي
البارز إيال زيسر، أستاذ الدراسات الشرقية ونائب رئيس جامعة تل أبيب، أن ما يبدو فوضى داخل
إيران
بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من القيادات العسكرية والسياسية، لا يعني بالضرورة أن النظام على وشك الانهيار، رغم الغموض الذي يحيط بمراكز اتخاذ القرار.
وأشارت إلى أن زيسر أوضح، خلال مقابلة إذاعية، أن النظام الإيراني على مدار أكثر من أربعة عقود أظهر تنوعاً في الوجوه السياسية بين ما يوصف بالمعتدلين والمتشددين، إلا أن هذا التنوع لم يحدث اختلافاً جوهرياً في الأهداف، حيث تظل جميع الفصائل ملتزمة بالحفاظ على النظام واستمراريته.
وتابعت أن الخلافات الحالية داخل طهران تدور في الأساس حول الأساليب والوسائل، إذ يميل ما يُعرف بالتيار الدبلوماسي إلى تبني مواقف أكثر مرونة لضمان بقاء النظام، بينما يدفع الحرس الثوري باتجاه التشدد ورفض أي تنازلات، معتبراً أن الوقت لا يحتمل اللين.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التباين يعكس صراعاً تكتيكياً لا أيديولوجياً، حيث يرى
التيار
المعتدل ضرورة التوصل إلى اتفاقات سياسية، على اعتبار أن الضغوط الأميركية قد تكون مؤقتة، في حين يراهن التيار المتشدد على صمود النظام وعدم تعرضه لتهديد داخلي مباشر، مستنداً إلى غياب تحركات شعبية واسعة.
وأكدت أن مسألة القيادة تبقى الأكثر غموضاً، في ظل الحديث عن دور مجتبى خامنئي، الذي يُعتقد أنه يمسك بخيوط القرار، رغم عدم وضوح وضعه الصحي أو مدى ممارسته الفعلية للسلطة، ما ينعكس على آلية اتخاذ القرار داخل مؤسسات الحكم.
وأشارت إلى أن زيسر وصف الوضع الإيراني الحالي بأنه "صعب ومربك"، لكنه اعتبر أن كلا من
الولايات المتحدة
وإيران يتعاملان مع الأزمة باعتبارهما طرفين ذوي خبرة، حيث يراهن كل طرف على استنزاف الآخر؛ فواشنطن تعتقد أن طهران قد تنهار تحت الضغط، بينما ترى إيران أن الولايات المتحدة لن تتحمل صراعًا طويلًا.
وتابعت الصحيفة أن التساؤلات تتزايد بشأن ما إذا كانت هذه الأوضاع قد تقود في نهاية المطاف إلى انهيار النظام، إلا أن زيسر أبدى تشككًا في هذا السيناريو، مشيرًا إلى أن طبيعة الدولة
الإيرانية
تختلف عن النماذج الغربية، وأنها قادرة على الاستمرار رغم الأزمات الاقتصادية والخدمية التي تعاني منها منذ سنوات.
واختتمت بالإشارة إلى أن المشهد في إيران لا يزال مفتوحًا على احتمالات متعددة، في ظل استمرار الضغوط الخارجية والتباينات الداخلية، دون مؤشرات حاسمة حتى الآن على اتجاه واضح لمستقبل النظام.
(عربي21)
مواضيع ذات صلة
"معاريف" عن مصادر إسرائيلية: من السابق لأوانه الجزم بانهيار المفاوضات نهائيًّا بين واشنطن وطهران
Lebanon 24
"معاريف" عن مصادر إسرائيلية: من السابق لأوانه الجزم بانهيار المفاوضات نهائيًّا بين واشنطن وطهران
26/04/2026 08:07:24
26/04/2026 08:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هل طُرح "التطبيع" بين لبنان وإسرائيل؟ "معاريف" تكشف
Lebanon 24
هل طُرح "التطبيع" بين لبنان وإسرائيل؟ "معاريف" تكشف
26/04/2026 08:07:24
26/04/2026 08:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جومانا مراد تشرح أسباب تميّز دورها في "اللون الأزرق"
Lebanon 24
جومانا مراد تشرح أسباب تميّز دورها في "اللون الأزرق"
26/04/2026 08:07:24
26/04/2026 08:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ "الحصار البري"؟
Lebanon 24
هل بدأ "الحصار البري"؟
26/04/2026 08:07:24
26/04/2026 08:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
سوريا.. محاكمة لأحد رموز النظام السابق تبدأ اليوم
Lebanon 24
سوريا.. محاكمة لأحد رموز النظام السابق تبدأ اليوم
00:52 | 2026-04-26
26/04/2026 12:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مطلق النار في حفل ترامب.. وسائل إعلام أميركية تكشفها
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مطلق النار في حفل ترامب.. وسائل إعلام أميركية تكشفها
00:51 | 2026-04-26
26/04/2026 12:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم واشنطن هيلتون.. الشرطة ترجّح فرضية "العمل الفردي"
Lebanon 24
هجوم واشنطن هيلتون.. الشرطة ترجّح فرضية "العمل الفردي"
00:49 | 2026-04-26
26/04/2026 12:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تعترض سفينة من "أسطول الظل" الإيراني
Lebanon 24
أميركا تعترض سفينة من "أسطول الظل" الإيراني
00:41 | 2026-04-26
26/04/2026 12:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الاستهدافات تلاحقه.. كم مرة تعرّض ترامب لمحاولة اغتيال؟
Lebanon 24
الاستهدافات تلاحقه.. كم مرة تعرّض ترامب لمحاولة اغتيال؟
00:30 | 2026-04-26
26/04/2026 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"رح اشتقلك يا رفيق العمر".. الموت يؤلم الفنان عاصي الحلاني (صورة)
Lebanon 24
"رح اشتقلك يا رفيق العمر".. الموت يؤلم الفنان عاصي الحلاني (صورة)
03:45 | 2026-04-25
25/04/2026 03:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال وهمي للاخلاء في هذه المنطقة!
Lebanon 24
اتصال وهمي للاخلاء في هذه المنطقة!
07:46 | 2026-04-25
25/04/2026 07:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. هذا ما قرره نتنياهو بشأن لبنان
Lebanon 24
عاجل جداً.. هذا ما قرره نتنياهو بشأن لبنان
13:57 | 2026-04-25
25/04/2026 01:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن محمد رعد و"حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
عن محمد رعد و"حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
12:00 | 2026-04-25
25/04/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما يجري في "ساقية الجنزير"
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما يجري في "ساقية الجنزير"
10:26 | 2026-04-25
25/04/2026 10:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
00:52 | 2026-04-26
سوريا.. محاكمة لأحد رموز النظام السابق تبدأ اليوم
00:51 | 2026-04-26
معلومات جديدة عن مطلق النار في حفل ترامب.. وسائل إعلام أميركية تكشفها
00:49 | 2026-04-26
هجوم واشنطن هيلتون.. الشرطة ترجّح فرضية "العمل الفردي"
00:41 | 2026-04-26
أميركا تعترض سفينة من "أسطول الظل" الإيراني
00:30 | 2026-04-26
الاستهدافات تلاحقه.. كم مرة تعرّض ترامب لمحاولة اغتيال؟
00:18 | 2026-04-26
ستارمر يراهن على 2029.. "العمال" في مواجهة "الإصلاح"
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
26/04/2026 08:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
26/04/2026 08:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
26/04/2026 08:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
