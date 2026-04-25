لجولة مفاوضات جديدة مع إيران.. مبعوثا ترامب يتوجهان إلى إسلام آباد

توجه المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، السبت، في مسعى لإطلاق جولة جديدة من المحادثات مع ، رغم استمرار الغموض بشأن عقد لقاء مباشر بين الجانبين.





وأفاد بأن المبعوثين سيجريان "محادثات شخصية" مع ممثلين عن الوفد ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفع نحو استئناف المسار التفاوضي.





في المقابل، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن عباس عراقجي، الذي وصل إلى إسلام آباد الجمعة، لا ينوي لقاء المسؤولين ، وأن باكستان ستنقل مقترحات إلى .





وخلال زيارته، التقى عراقجي الباكستاني عاصم منير، في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام آباد لخفض التوتر بين الطرفين.





وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الأميركي جيه دي ، الذي قاد الجولة السابقة من المحادثات، لن يشارك في هذه الجولة، لكنه سيبقى على استعداد للسفر إذا اقتضت الحاجة.



وتأتي هذه التحركات في ظل تعثر الجهود لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض، مع تمسك إيران برفض المحادثات في ظل الحصار البحري الأميركي، مقابل قيود فرضتها طهران على حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما أثر على أسواق الطاقة العالمية.





وفي السياق، شدد رئيس المجلس أنطونيو كوستا على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز "فورا ومن دون قيود"، مؤكدا أهمية حرية الملاحة للاقتصاد العالمي.