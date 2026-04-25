|
عربي-دولي
لجولة مفاوضات جديدة مع إيران.. مبعوثا ترامب يتوجهان إلى إسلام آباد
Lebanon 24
25-04-2026
|
07:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجه المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، السبت، في مسعى لإطلاق جولة جديدة من المحادثات مع
إيران
، رغم استمرار الغموض بشأن عقد لقاء مباشر بين الجانبين.
وأفاد
البيت الأبيض
بأن المبعوثين سيجريان "محادثات شخصية" مع ممثلين عن الوفد
الإيراني
، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفع نحو استئناف المسار التفاوضي.
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن
وزير الخارجية
عباس عراقجي، الذي وصل إلى إسلام آباد الجمعة، لا ينوي لقاء المسؤولين
الأميركيين
، وأن باكستان ستنقل مقترحات
طهران
إلى
واشنطن
.
وخلال زيارته، التقى عراقجي
قائد الجيش
الباكستاني عاصم منير، في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام آباد لخفض التوتر بين الطرفين.
وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن
نائب الرئيس
الأميركي جيه دي
فانس
، الذي قاد الجولة السابقة من المحادثات، لن يشارك في هذه الجولة، لكنه سيبقى على استعداد للسفر إذا اقتضت الحاجة.
وتأتي هذه التحركات في ظل تعثر الجهود لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض، مع تمسك إيران برفض المحادثات في ظل الحصار البحري الأميركي، مقابل قيود فرضتها طهران على حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما أثر على أسواق الطاقة العالمية.
وفي السياق، شدد رئيس المجلس
الأوروبي
أنطونيو كوستا على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز "فورا ومن دون قيود"، مؤكدا أهمية حرية الملاحة للاقتصاد العالمي.
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: ويتكوف وكوشنر يتوجّهان إلى باكستان لبدء جولة مفاوضات جديدة مع إيران
Lebanon 24
أ ف ب: ويتكوف وكوشنر يتوجّهان إلى باكستان لبدء جولة مفاوضات جديدة مع إيران
25/04/2026 17:50:26
25/04/2026 17:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: جولتان من المفاوضات جرتا بين إيران وأميركا في إسلام آباد وهناك جولة ثالثة الليلة
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: جولتان من المفاوضات جرتا بين إيران وأميركا في إسلام آباد وهناك جولة ثالثة الليلة
25/04/2026 17:50:26
25/04/2026 17:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فشل جولة إسلام آباد ومفاوضات مباشرة في واشنطن بشروط غير متكافئة
Lebanon 24
فشل جولة إسلام آباد ومفاوضات مباشرة في واشنطن بشروط غير متكافئة
25/04/2026 17:50:26
25/04/2026 17:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: ربما أتوجه إلى إسلام آباد بمجرد التوصل إلى اتفاق لكن لم أتخذ القرار بعد
Lebanon 24
ترامب: ربما أتوجه إلى إسلام آباد بمجرد التوصل إلى اتفاق لكن لم أتخذ القرار بعد
25/04/2026 17:50:26
25/04/2026 17:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
اليورانيوم يلاحق ترامب… هل ينفجر "إرث 2018" في باكستان؟
Lebanon 24
اليورانيوم يلاحق ترامب… هل ينفجر "إرث 2018" في باكستان؟
10:00 | 2026-04-25
25/04/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن لقاء عون نتنياهو!
Lebanon 24
معلومات جديدة عن لقاء عون نتنياهو!
09:22 | 2026-04-25
25/04/2026 09:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"لم يكن لديه رأس ولا جسد"... تفاصيل صادمة عن جثة علي لاريجاني!
Lebanon 24
"لم يكن لديه رأس ولا جسد"... تفاصيل صادمة عن جثة علي لاريجاني!
09:00 | 2026-04-25
25/04/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات المسلحة الإيرانية تهدد بالرد في حال استمر الحصار البحري
Lebanon 24
القوات المسلحة الإيرانية تهدد بالرد في حال استمر الحصار البحري
08:05 | 2026-04-25
25/04/2026 08:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: نقدر وساطة باكستان لإنهاء الحرب
Lebanon 24
عراقجي: نقدر وساطة باكستان لإنهاء الحرب
08:02 | 2026-04-25
25/04/2026 08:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
لمن يتلقى دولارات من خارج لبنان.. معلومة جديدة
Lebanon 24
لمن يتلقى دولارات من خارج لبنان.. معلومة جديدة
14:43 | 2026-04-24
24/04/2026 02:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح اشتقلك يا رفيق العمر".. الموت يؤلم الفنان عاصي الحلاني (صورة)
Lebanon 24
"رح اشتقلك يا رفيق العمر".. الموت يؤلم الفنان عاصي الحلاني (صورة)
03:45 | 2026-04-25
25/04/2026 03:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل.. صحيفة إسرائيلية: تل أبيب ستعاود قصف لبنان رغم "الهدنة"
Lebanon 24
عاجل.. صحيفة إسرائيلية: تل أبيب ستعاود قصف لبنان رغم "الهدنة"
13:16 | 2026-04-24
24/04/2026 01:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى الحريري أحد أفراد "حرسه الخاص"
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى الحريري أحد أفراد "حرسه الخاص"
11:49 | 2026-04-24
24/04/2026 11:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه "أفضل فرصة لحزب الله".. صحيفة أميركيّة تكشف
Lebanon 24
هذه "أفضل فرصة لحزب الله".. صحيفة أميركيّة تكشف
15:30 | 2026-04-24
24/04/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2026-04-25
اليورانيوم يلاحق ترامب… هل ينفجر "إرث 2018" في باكستان؟
09:22 | 2026-04-25
معلومات جديدة عن لقاء عون نتنياهو!
09:00 | 2026-04-25
"لم يكن لديه رأس ولا جسد"... تفاصيل صادمة عن جثة علي لاريجاني!
08:05 | 2026-04-25
القوات المسلحة الإيرانية تهدد بالرد في حال استمر الحصار البحري
08:02 | 2026-04-25
عراقجي: نقدر وساطة باكستان لإنهاء الحرب
08:00 | 2026-04-25
كيف يتواصل الحرس الثوري مع خامنئي؟ تفاصيل مثيرة
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
25/04/2026 17:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
25/04/2026 17:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
25/04/2026 17:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
