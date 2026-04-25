في أوروبا.. دولة تدرس الترشح لاستضافة "المونديال"

يدرسُ الاتحاد الألماني ، التقدم بملف ترشح لاستضافة بطولة للرجال في .



وقال متحدث رسمي باسم الاتحاد الألماني لوكالة الأنباء (د ب أ): "وفقاً لما قاله بيرند نيوندورف الألماني، ستقدم البنية التحتية الضرورية وسيقدم الاتحاد الألماني الخبرة التنظيمية الملائمة.

ولهذا السبب ندرس تقديم طلب لاستضافة كأس العالم، حيث يجري دراسة ومناقشة الخيارات المستقبلية"، ولم يحدد المتحدث دورة معينة للترشح واستضافتها.





وأوضح الاتحاد الألماني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليس لديه حالياً أي عملية تقديم عروض محددة جارية.





وقال نيوندورف أمام البوندستاج الألماني، مجلس النواب الألماني الاتحادي، في تشرين الثاني الماضي إنه عندما يتعلق الأمر بكأس العالم للرجال، فإننا نستطيع "من حيث المبدأ أن نتصور أنه يمكننا معالجة هذه القضية في المستقبل ودراسة الظروف التي قد يكون فيها مثل هذا ممكناً".





واستضافت ألمانيا كأس العالم في 1974 و 2006 مؤخراً، استضافت ألمانيا 2024 وستستضيف بطولة أمم للسيدات "يورو 2029".





وتقام بطولة كأس العالم المقبلة في حزيران وتموز في أميركا وكندا والمكسيك، وتستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا نسخة 2030، فيما تنظم نسخة 2034.