تطور قضائي في قضية مادورو!

25-04-2026 | 12:08
تطور قضائي في قضية مادورو!
وافقت الإدارة الأمريكية على أن تدفع فنزويلا أتعاب محامي رئيسها المخلوع  نيكولاس مادورو المحتجز هو وزوجته في الولايات المتحدة، وفق ما أظهرت وثيقة قضائية.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى الآن تمنع كراكاس من دفع الرسوم القانونية للزوجين مادورو، بسبب العقوبات المفروضة على فنزويلا، كما أوردت "فرانس برس".

واستغل فريق الدفاع عن مادورو وزوجته سيليا فلوريس هذا الأمر لمحاولة إلغاء لائحة الاتهام، بحجة أن حرمان المتهم من حقه في توكيل محامٍ من اختياره هو انتهاك لحق مكفول بموجب التعديل السادس للدستور الأمريكي.

لكن وزارة الخزانة رفعت هذا العائق وستسمح "لمحامي الدفاع بتلقي مدفوعات من الحكومة الفنزويلية في ظل شروط معينة"، كما كتب المدعي العام في نيويورك جاي كلايتون إلى القاضي ألفين هيلرستين في رسالة مؤرخة الجمعة.

ويُحاكم مادورو في الولايات المتحدة بأربع تهم، من بينها الإرهاب المرتبط بالمخدرات، بعد اعتقاله في الثالث من كانون الثاني في كراكاس خلال عملية عسكرية أمريكية.

وينفي الرئيس المخلوع التهم الموجهة له، وهو يقبع حاليا في سجن شديد الحراسة في بروكلين بمدينة نيويورك.
