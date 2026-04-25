تطور قضائي في قضية مادورو!

وافقت الإدارة على أن تدفع فنزويلا أتعاب محامي رئيسها المخلوع نيكولاس مادورو المحتجز هو وزوجته في ، وفق ما أظهرت وثيقة قضائية.



وكانت إدارة حتى الآن تمنع كراكاس من دفع الرسوم القانونية للزوجين مادورو، بسبب المفروضة على فنزويلا، كما أوردت "فرانس برس".



واستغل فريق الدفاع عن مادورو وزوجته سيليا فلوريس هذا الأمر لمحاولة إلغاء لائحة الاتهام، بحجة أن حرمان المتهم من حقه في توكيل محامٍ من اختياره هو انتهاك لحق مكفول بموجب التعديل السادس للدستور الأمريكي.



لكن وزارة الخزانة رفعت هذا العائق وستسمح "لمحامي الدفاع بتلقي مدفوعات من الحكومة الفنزويلية في ظل شروط معينة"، كما كتب المدعي العام في جاي كلايتون إلى القاضي ألفين هيلرستين في رسالة مؤرخة الجمعة.



ويُحاكم مادورو في الولايات المتحدة بأربع تهم، من بينها الإرهاب المرتبط بالمخدرات، بعد اعتقاله في الثالث من كانون الثاني في كراكاس خلال عملية عسكرية أمريكية.



وينفي الرئيس المخلوع التهم الموجهة له، وهو يقبع حاليا في سجن شديد الحراسة في بروكلين بمدينة نيويورك.



Advertisement