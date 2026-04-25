ترامب يلغي زيارة مبعوثيه إلى باكستان ومحادثات إيران تتعثر

ذكرت شبكة " " اليوم السبت أن ألغى زيارة كانت مقررة إلى باكستان لكل من المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لإجراء محادثات سلام مع .



وأضافت الشبكة أن أبلغها بإلغاء الزيارة.



يأتي ذلك بعد أن قالت مصادر في الحكومة الباكستانية اليوم السبت إن الوفد غادر إسلام آباد، بعد أن كان من المقرر بدء محادثات الجولة الثانية مع ليلة اليوم السبت.



وأعلن رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف تبادل وجهات النظر مع عباس عراقجي في إسلام آباد اليوم بشأن الوضع الإقليمي قبل مغادرته والعودة إلى .



بدورها، نقلت " " عن مسؤول باكستاني قوله إنه رغم استعداد وطهران للاجتماع مباشرة إلا أن هناك قضايا عالقة تحتاج إلى حل.







Advertisement