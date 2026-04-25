عربي-دولي

ترامب يلغي زيارة مبعوثيه إلى باكستان ومحادثات إيران تتعثر

Lebanon 24
25-04-2026 | 12:20
ترامب يلغي زيارة مبعوثيه إلى باكستان ومحادثات إيران تتعثر
ذكرت شبكة "فوكس نيوز" اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى زيارة كانت مقررة إلى باكستان لكل من المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لإجراء محادثات سلام مع إيران.

وأضافت الشبكة أن ترامب أبلغها بإلغاء الزيارة.

يأتي ذلك بعد أن قالت مصادر في الحكومة الباكستانية اليوم السبت إن الوفد الإيراني غادر إسلام آباد، بعد أن كان من المقرر بدء محادثات الجولة الثانية مع الولايات المتحدة ليلة اليوم السبت. 

وأعلن رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد اليوم بشأن الوضع الإقليمي قبل مغادرته والعودة إلى طهران

بدورها، نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول باكستاني قوله إنه رغم استعداد واشنطن وطهران للاجتماع مباشرة إلا أن هناك قضايا عالقة تحتاج إلى حل.


القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: المبعوثان الأميركيان كوشنير وويتكوف ألغيا زيارتهما لإسرائيل المقررة غدا
ترامب: وافقت على تعليق قصف إيران بناء على المحادثات مع رئيس وزراء باكستان
ترامب لفوكس نيوز: قررت إلغاء زيارة ويتكوف وكوشنر للقاء الإيرانيين في إسلام آباد
ترامب: ألغيت رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان بسبب الموقف الإيراني في المفاوضات
