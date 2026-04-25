باكستان تؤكد التزامها بدور "الوسيط النزيه" بين طهران وواشنطن

أكد رئيس الوزراء شهباز شريف للرئيس مسعود بزشكيان بلاده أداء دور الوسيط بين وواشنطن، وذلك خلال اتصال السبت، وبعد إعلان إلغاء زيارة كانت مرتقبة لمبعوثَيه الى إسلام آباد.



وكتب شريف في منشور على منصة إكس: "أجريت اتصالا هاتفيا وديا وبنّاء هذا المساء بأخي الرئيس مسعود بزشكيان بشأن تطورات الوضع الاقليمي، أعربت عن تقديري لانخراط المتواصل، بما في ذلك عبر الوفد الرفيع المستوى" الذي زار إسلام آباد برئاسة عباس عراقجي.



وتابع: "جددت التأكيد أنه بدعم من الأصدقاء والشركاء، تبقى باكستان ملتزمة أن تكون وسيطا نزيها وصادقا، وتعمل بلا كلل للدفع قدما بسلام مستدام واستقرار دائم في المنطقة".



إلى ذلك، قال موقع "أسوشييتد برس" إنه تم تخفيف القيود الأمنية في إسلام آباد، ما يشي بتعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن.



وكان قد أشار إلى "إمكانية إجراء المفاوضات عبر الهاتف في أي وقت، إذا رغب الجانب الإيراني بذلك"، مستبعدا العودة إلى الحرب في الوقت الحالي.



وأكد أن في موضع قوة في المفاوضات.



Advertisement