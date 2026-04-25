تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

باكستان تؤكد التزامها بدور "الوسيط النزيه" بين طهران وواشنطن

Lebanon 24
25-04-2026 | 15:08
A-
A+

باكستان تؤكد التزامها بدور الوسيط النزيه بين طهران وواشنطن
باكستان تؤكد التزامها بدور الوسيط النزيه بين طهران وواشنطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزام بلاده أداء دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وذلك خلال اتصال السبت، وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء زيارة كانت مرتقبة لمبعوثَيه الى إسلام آباد.

وكتب شريف في منشور على منصة إكس: "أجريت اتصالا هاتفيا وديا وبنّاء هذا المساء بأخي الرئيس مسعود بزشكيان بشأن تطورات الوضع الاقليمي، أعربت عن تقديري لانخراط إيران المتواصل، بما في ذلك عبر الوفد الرفيع المستوى" الذي زار إسلام آباد برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي. 

وتابع: "جددت التأكيد أنه بدعم من الأصدقاء والشركاء، تبقى باكستان ملتزمة أن تكون وسيطا نزيها وصادقا، وتعمل بلا كلل للدفع قدما بسلام مستدام واستقرار دائم في المنطقة".

إلى ذلك، قال موقع "أسوشييتد برس" إنه تم تخفيف القيود الأمنية في إسلام آباد، ما يشي بتعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن. 

وكان ترامب قد أشار إلى "إمكانية إجراء المفاوضات عبر الهاتف في أي وقت، إذا رغب الجانب الإيراني بذلك"، مستبعدا العودة إلى الحرب في الوقت الحالي.

وأكد أن الولايات المتحدة في موضع قوة في المفاوضات.
الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإيراني

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24