بالفيديو.. إجلاء ترامب بعد إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض

25-04-2026 | 23:03
بالفيديو.. إجلاء ترامب بعد إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض
أخرج عناصر الخدمة السرية الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عجل من قاعة فندق "هيلتون واشنطن"، ليل السبت، خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، بعد سماع دوي إطلاق نار داخل الفندق.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظات مرافقة ترامب إلى خارج القاعة، فيما تم إجلاء نائب الرئيس جي دي فانس وعدد من أعضاء الإدارة الأميركية. كما ظهر الحاضرون، وبينهم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وهم يحتمون بعد سماع صوت قوي داخل المكان.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بسماع دوي طلقات نارية في بهو الفندق، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مصادر مطلعة أن مطلق النار أوقف قبل أن يتمكن من دخول القاعة. كما أكد مصدر لشبكة "سي إن إن" أن ترامب وأعضاء إدارته بخير.

وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، أعلن ترامب القبض على مطلق النار، قائلا: "كانت أمسية مميزة في واشنطن. قام جهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون بعمل رائع. تصرفوا بسرعة وشجاعة".

وأضاف: "ألقي القبض على مطلق النار، وأوصيت بأن ندع الأمور تسير كما هي، لكنني سألتزم تماما بتوجيهات قوات إنفاذ القانون".

وفي منشور لاحق، قال ترامب إن جهات إنفاذ القانون طلبت منهم مغادرة المبنى وفق الإجراءات المتبعة، مؤكدا أن السيدة الأولى ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء جميعهم بخير.

إلى ذلك، أعلن مسؤول أمني إصابة ضابط برصاصة ارتطمت بسترة واقية، مشيرا إلى أن وضعه جيد. كما أكد مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المشتبه به أطلق النار على أحد عناصر الخدمة السرية وأن الأخير بخير.

ترامب وصف المهاجم بالقاتل المحتمل



