بالفيديو.. إجلاء ترامب بعد إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض

🚨 JUST IN: New video shows Secret Service JUMPING on President Trump following shots fired at the White House Correspondents Dinner



They then huddled 47 and got him out safely. pic.twitter.com/5ock4kigdq — Nick Sortor (@nicksortor) April 26, 2026

أخرج عناصر الخدمة السرية الرئيس الأميركي على عجل من قاعة فندق "هيلتون "، ليل السبت، خلال عشاء مراسلي ، بعد سماع دوي إطلاق نار داخل الفندق.وأظهرت مقاطع مصورة لحظات مرافقة إلى خارج القاعة، فيما تم إجلاء جي دي وعدد من أعضاء . كما ظهر الحاضرون، وبينهم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وهم يحتمون بعد سماع صوت قوي داخل المكان.وأفادت وكالة "فرانس برس" بسماع دوي طلقات نارية في بهو الفندق، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مصادر مطلعة أن مطلق النار أوقف قبل أن يتمكن من دخول القاعة. كما أكد مصدر لشبكة " إن" أن ترامب وأعضاء إدارته بخير.وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، أعلن ترامب القبض على مطلق النار، قائلا: "كانت أمسية مميزة في واشنطن. قام جهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون بعمل رائع. تصرفوا بسرعة وشجاعة".وأضاف: "ألقي القبض على مطلق النار، وأوصيت بأن ندع الأمور تسير كما هي، لكنني سألتزم تماما بتوجيهات قوات إنفاذ القانون".وفي منشور لاحق، قال ترامب إن جهات إنفاذ القانون طلبت منهم مغادرة المبنى وفق الإجراءات المتبعة، مؤكدا أن السيدة الأولى ونائب الرئيس وأعضاء جميعهم بخير.إلى ذلك، أعلن مسؤول أمني إصابة ضابط برصاصة ارتطمت بسترة واقية، مشيرا إلى أن وضعه جيد. كما أكد مسؤول في مكتب التحقيقات أن المشتبه به أطلق النار على أحد عناصر الخدمة السرية وأن الأخير بخير.