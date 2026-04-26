عربي-دولي

أميركا تعترض سفينة من "أسطول الظل" الإيراني

Lebanon 24
26-04-2026 | 00:41
أميركا تعترض سفينة من أسطول الظل الإيراني
أعلنت القيادة المركزية الأميركية اعتراض سفينة تجارية، السبت، قالت إنها كانت تحاول اختراق الحصار المفروض على إيران.

وأوضح الجيش الأميركي أن السفينة المعروفة باسم "سيفان" تُعد جزءاً من "أسطول الظل"، المؤلف من 19 سفينة، والمستخدم في نقل منتجات النفط والغاز الإيرانية إلى الأسواق الخارجية.

وبحسب القيادة المركزية، اعترضت مروحية تابعة للبحرية الأميركية، انطلقت من مدمرة الصواريخ الموجهة "بينكني"، السفينة في بحر العرب، مشيرة إلى أنها تمتثل حالياً لتوجيهات الجيش الأميركي بالعودة إلى إيران تحت الحراسة.

وقالت القيادة إن سفن "أسطول الظل" تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأميركية، على خلفية أنشطة مرتبطة بنقل منتجات الطاقة والنفط والغاز الإيرانية، بينها البروبان والبيوتان، إلى الخارج بقيمة مليارات الدولارات.

وأشار الجيش الأميركي إلى أنه منذ بدء الحصار، جرى "إعادة توجيه" 37 سفينة. (رويترز)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية بشأن سفينة إيرانية اعترضتها أميركا: نرفض الاتهام بأن السفينة "هدية من بكين"
الخارجية الأميركية: عقوبات النفط الإيراني تفكك أسطول الظل
القوات المسلحة الإيرانية: إيران مستعدة لمواجهة أميركا بعد "العدوان" على سفينة إيرانية
سي بي إس عن بيانات ملاحية: سفن أسطول الظل الإيراني شكلت 88% من عمليات العبور في مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي
