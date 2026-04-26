أميركا تعترض سفينة من "أسطول الظل" الإيراني

أعلنت الأميركية اعتراض سفينة تجارية، السبت، قالت إنها كانت تحاول اختراق الحصار المفروض على .



وأوضح الجيش الأميركي أن السفينة المعروفة باسم "سيفان" تُعد جزءاً من " "، المؤلف من 19 سفينة، والمستخدم في نقل منتجات إلى الأسواق الخارجية.



وبحسب القيادة المركزية، اعترضت مروحية تابعة للبحرية الأميركية، انطلقت من مدمرة الصواريخ الموجهة "بينكني"، السفينة في ، مشيرة إلى أنها تمتثل حالياً لتوجيهات الجيش الأميركي بالعودة إلى إيران تحت الحراسة.



وقالت القيادة إن سفن "أسطول الظل" تخضع لعقوبات من الأميركية، على خلفية أنشطة مرتبطة بنقل منتجات الطاقة والنفط والغاز الإيرانية، بينها البروبان والبيوتان، إلى الخارج بقيمة مليارات الدولارات.



وأشار الجيش الأميركي إلى أنه منذ بدء الحصار، جرى "إعادة توجيه" 37 سفينة. (رويترز)

