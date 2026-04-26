Advertisement

هجوم واشنطن هيلتون.. الشرطة ترجّح فرضية "العمل الفردي"

26-04-2026 | 00:49
هجوم واشنطن هيلتون.. الشرطة ترجّح فرضية العمل الفردي
هجوم واشنطن هيلتون.. الشرطة ترجّح فرضية العمل الفردي photos 0
A+
A-
رجّحت الشرطة الأميركية أن يكون إطلاق النار الذي شهده فندق واشنطن هيلتون، خلال عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس دونالد ترامب، عملاً فردياً، مشيرة إلى أن المشتبه به كان نزيلاً في الفندق.

وقال القائم بأعمال رئيس شرطة واشنطن جيف كارول إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المشتبه به حجز غرفة داخل الفندق، موضحاً أن السلطات ستتبع الإجراءات اللازمة لمعرفة ما كان بداخلها.

وأكد كارول أن الغرفة باتت آمنة، وأن المشتبه به تصرّف منفرداً، لافتاً إلى أن عناصر إنفاذ القانون تبادلوا إطلاق النار معه خلال الحادث، من دون أن يصاب.

وبحسب كارول، ركض الرجل عبر نقطة تفتيش تابعة لجهاز الخدمة السرية في ردهة الفندق قبل أن يتم اعتراضه، مشيراً إلى أنه نُقل لاحقاً إلى مستشفى محلي، رغم عدم إصابته بالرصاص.

وأضاف أن أحد عناصر الخدمة السرية أصيب في سترته الواقية ونُقل أيضاً إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكداً أن وضعه مستقر ومعنوياته مرتفعة.

وأشار كارول إلى أن المشتبه به كان يحمل بندقية صيد ومسدساً وعدة سكاكين، قبل أن يعترضه أفراد الخدمة السرية الأميركية أثناء اندفاعه نحو نقطة التفتيش.

وكان مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" قد أعلن، الأحد، أن مشتبهاً به أطلق النار على عنصر من الخدمة السرية خلال الحفل، فيما تم إخلاء ترامب من القاعة واحتجاز شخص واحد على ذمة التحقيق.
Advertisement
