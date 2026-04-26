سوريا.. محاكمة لأحد رموز النظام السابق تبدأ اليوم

تباشر السلطات ، الأحد، أولى جلسات محاكمة عناصر ورموز النظام السوري السابق، حيث تبدأ بمحكمة الجنايات في العاصمة ، مع المسؤول الأمني السابق ، وذلك وفق ما أعلنته للعدالة الانتقالية.



وذكرت الهيئة في منشور عبر ، السبت، أن "هذه الخطوة تندرج ضمن مسار العدالة والمساءلة وبما يعكس تقدماً في معالجة ملفات الجرائم والانتهاكات الجسيمة وفق الأصول القانونية".



وأكّدت أن "هذه المرحلة تمثّل جزءاً من مسار مستمر قائم على المحاسبة وكشف الحقيقة ضمن إطار مؤسسي وقانوني واضح يهدف إلى تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون".



وقال وزير العدل مظهر الويس في تدوينة على حسابه في منصة "إكس" إن "أولى المحاكمات لأزلام النظام البائد ستكون حول أحداث ، مؤكداً أنها ليست مجرد محاكمات عادية، بل هي جزء من مسار كشف الحقيقة وتخليد الذكرى".



وأضاف الويس: "كما كانت البداية من درعا، مهد ، فإن العدل يقتضي أن تكون منها انطلاقة المسار القضائي المختص بالعدالة الانتقالية".





