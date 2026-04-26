تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

صحافيون يكشفون من موقع الحدث.. هذا ما حصل خلال حفل البيت الابيض

Lebanon 24
26-04-2026 | 03:10
A-
A+
صحافيون يكشفون من موقع الحدث.. هذا ما حصل خلال حفل البيت الابيض
صحافيون يكشفون من موقع الحدث.. هذا ما حصل خلال حفل البيت الابيض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف عدد من الصحفيين السويديين الذين كانوا حاضرين أثناء حادثة إطلاق النار المروعة في حفل العشاء الذي أقيم في واشنطن العاصمة الليلة الماضية، عن تفاصيل ما حصل.
 
وقالت جينا ليندبرغ من إذاعة السويد: "لقد لجأنا إلى الاختباء تحت الطاولات".
ووقع إطلاق النار في فندق واشنطن هيلتون خلال حفل عشاء سنوي للمراسلين مساء السبت بالتوقيت المحلي.

كان من بين الحضور في العشاء مراسلة قناة SVT الأمريكية صوفيا يوهانس.

"كنا هنا في مكان الحادث وكنا نجلس على الطاولة الأقرب إلى الأبواب. سمعنا طلقات نارية واضحة، وألقى كل من حولنا بأنفسهم تحت الطاولات"، هكذا صرحت لقناة SVT بعد وقت قصير من الحادث.

وتقول جينا ليندبرغ، مراسلة إذاعة "سفيريجيس راديو" في واشنطن، إنها والضيوف الآخرين ألقوا بأنفسهم تحت الطاولات للاحتماء.

قالت لإذاعة "إيكوت" التابعة لإذاعة "سفيريجيس".: "ألقينا بأنفسنا تحت الطاولات، وساد الذعر في الغرفة. انقضضت مع الآخرين".

وتقول إن البرنامج كان قد بدأ للتو، ودخل ترامب القاعة، وتم تقديم المقبلات للضيوف عندما سمعت ما لا يقل عن أربع طلقات نارية مدوية.

مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. صحافيون يسرقون مشروبات كحولية خلال حفل ترامب!
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 12:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة العاصمة الأميركية: المشتبه به في الهجوم على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض كان مقيما بالفندق
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 12:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مغنية شهيرة جدًا تستعد لحدث سياسي وإعلامي في البيت الأبيض
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 12:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: اعتقال المشتبه به بإطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.. فمن هو؟
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 12:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمريكية

السويدي

واشنطن

السويد

أمريكي

ترامب

صوفي

فيري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2026-04-26
Lebanon24
05:33 | 2026-04-26
Lebanon24
05:11 | 2026-04-26
Lebanon24
04:48 | 2026-04-26
Lebanon24
04:35 | 2026-04-26
Lebanon24
03:53 | 2026-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24