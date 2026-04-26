صحافيون يكشفون من موقع الحدث.. هذا ما حصل خلال حفل البيت الابيض

كشف عدد من الصحفيين السويديين الذين كانوا حاضرين أثناء حادثة إطلاق النار المروعة في حفل العشاء الذي أقيم في العاصمة الليلة الماضية، عن تفاصيل ما حصل.

وقالت جينا ليندبرغ من إذاعة : "لقد لجأنا إلى الاختباء تحت الطاولات".

ووقع إطلاق النار في فندق واشنطن هيلتون خلال حفل عشاء سنوي للمراسلين مساء السبت بالتوقيت المحلي.



كان من بين الحضور في العشاء مراسلة قناة SVT صوفيا يوهانس.



"كنا هنا في مكان الحادث وكنا نجلس على الطاولة الأقرب إلى الأبواب. سمعنا طلقات نارية واضحة، وألقى كل من حولنا بأنفسهم تحت الطاولات"، هكذا صرحت لقناة SVT بعد وقت قصير من الحادث.



وتقول جينا ليندبرغ، مراسلة إذاعة "سفيريجيس راديو" في واشنطن، إنها والضيوف الآخرين ألقوا بأنفسهم تحت الطاولات للاحتماء.



قالت لإذاعة "إيكوت" التابعة لإذاعة "سفيريجيس".: "ألقينا بأنفسنا تحت الطاولات، وساد الذعر في الغرفة. انقضضت مع الآخرين".



وتقول إن البرنامج كان قد بدأ للتو، ودخل القاعة، وتم تقديم المقبلات للضيوف عندما سمعت ما لا يقل عن أربع طلقات نارية مدوية.