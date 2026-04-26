عربي-دولي
صحافيون يكشفون من موقع الحدث.. هذا ما حصل خلال حفل البيت الابيض
Lebanon 24
26-04-2026
|
03:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف عدد من الصحفيين السويديين الذين كانوا حاضرين أثناء حادثة إطلاق النار المروعة في حفل العشاء الذي أقيم في
واشنطن
العاصمة الليلة الماضية، عن تفاصيل ما حصل.
وقالت جينا ليندبرغ من إذاعة
السويد
: "لقد لجأنا إلى الاختباء تحت الطاولات".
ووقع إطلاق النار في فندق واشنطن هيلتون خلال حفل عشاء سنوي للمراسلين مساء السبت بالتوقيت المحلي.
كان من بين الحضور في العشاء مراسلة قناة SVT
الأمريكية
صوفيا يوهانس.
"كنا هنا في مكان الحادث وكنا نجلس على الطاولة الأقرب إلى الأبواب. سمعنا طلقات نارية واضحة، وألقى كل من حولنا بأنفسهم تحت الطاولات"، هكذا صرحت لقناة SVT بعد وقت قصير من الحادث.
وتقول جينا ليندبرغ، مراسلة إذاعة "سفيريجيس راديو" في واشنطن، إنها والضيوف الآخرين ألقوا بأنفسهم تحت الطاولات للاحتماء.
قالت لإذاعة "إيكوت" التابعة لإذاعة "سفيريجيس".: "ألقينا بأنفسنا تحت الطاولات، وساد الذعر في الغرفة. انقضضت مع الآخرين".
وتقول إن البرنامج كان قد بدأ للتو، ودخل
ترامب
القاعة، وتم تقديم المقبلات للضيوف عندما سمعت ما لا يقل عن أربع طلقات نارية مدوية.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. صحافيون يسرقون مشروبات كحولية خلال حفل ترامب!
Lebanon 24
بالفيديو.. صحافيون يسرقون مشروبات كحولية خلال حفل ترامب!
26/04/2026 12:40:55
26/04/2026 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة العاصمة الأميركية: المشتبه به في الهجوم على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض كان مقيما بالفندق
Lebanon 24
شرطة العاصمة الأميركية: المشتبه به في الهجوم على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض كان مقيما بالفندق
26/04/2026 12:40:55
26/04/2026 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مغنية شهيرة جدًا تستعد لحدث سياسي وإعلامي في البيت الأبيض
Lebanon 24
مغنية شهيرة جدًا تستعد لحدث سياسي وإعلامي في البيت الأبيض
26/04/2026 12:40:55
26/04/2026 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: اعتقال المشتبه به بإطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.. فمن هو؟
Lebanon 24
بالفيديو: اعتقال المشتبه به بإطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.. فمن هو؟
26/04/2026 12:40:55
26/04/2026 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بعد إصابته بـ"سرطان البروستاتا".. صحيفة إسرائيلية تدعو إلى إقالة نتنياهو
Lebanon 24
بعد إصابته بـ"سرطان البروستاتا".. صحيفة إسرائيلية تدعو إلى إقالة نتنياهو
05:36 | 2026-04-26
26/04/2026 05:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الثوم ممنوع.. هذه قائمة المحظورات خلال زيارة الملك تشارلز إلى أميركا
Lebanon 24
الثوم ممنوع.. هذه قائمة المحظورات خلال زيارة الملك تشارلز إلى أميركا
05:33 | 2026-04-26
26/04/2026 05:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: أقدم كامل دعمي لترامب
Lebanon 24
ماكرون: أقدم كامل دعمي لترامب
05:11 | 2026-04-26
26/04/2026 05:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ابن خالة بشار الأسد داخل قفص المحكمة
Lebanon 24
بالفيديو.. ابن خالة بشار الأسد داخل قفص المحكمة
04:48 | 2026-04-26
26/04/2026 04:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دقائق من إلغاء المحادثات.. عرض إيراني جديد لترامب
Lebanon 24
بعد دقائق من إلغاء المحادثات.. عرض إيراني جديد لترامب
04:35 | 2026-04-26
26/04/2026 04:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
اتصال وهمي للاخلاء في هذه المنطقة!
Lebanon 24
اتصال وهمي للاخلاء في هذه المنطقة!
07:46 | 2026-04-25
25/04/2026 07:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن محمد رعد و"حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
عن محمد رعد و"حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
12:00 | 2026-04-25
25/04/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. هذا ما قرره نتنياهو بشأن لبنان
Lebanon 24
عاجل جداً.. هذا ما قرره نتنياهو بشأن لبنان
13:57 | 2026-04-25
25/04/2026 01:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما يجري في "ساقية الجنزير"
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما يجري في "ساقية الجنزير"
10:26 | 2026-04-25
25/04/2026 10:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"لم يكن لديه رأس ولا جسد"... تفاصيل صادمة عن جثة علي لاريجاني!
Lebanon 24
"لم يكن لديه رأس ولا جسد"... تفاصيل صادمة عن جثة علي لاريجاني!
09:00 | 2026-04-25
25/04/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
05:36 | 2026-04-26
بعد إصابته بـ"سرطان البروستاتا".. صحيفة إسرائيلية تدعو إلى إقالة نتنياهو
05:33 | 2026-04-26
الثوم ممنوع.. هذه قائمة المحظورات خلال زيارة الملك تشارلز إلى أميركا
05:11 | 2026-04-26
ماكرون: أقدم كامل دعمي لترامب
04:48 | 2026-04-26
بالفيديو.. ابن خالة بشار الأسد داخل قفص المحكمة
04:35 | 2026-04-26
بعد دقائق من إلغاء المحادثات.. عرض إيراني جديد لترامب
03:53 | 2026-04-26
تسلسل زمني لحادثة عشاء مراسلي البيت الأبيض.. لحظات دقيقة!
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
26/04/2026 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
26/04/2026 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
26/04/2026 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
