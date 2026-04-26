بعد دقائق من إلغاء المحادثات.. عرض إيراني جديد لترامب

26-04-2026 | 04:35
بعد دقائق من إلغاء المحادثات.. عرض إيراني جديد لترامب
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران سارعت إلى تقديم مقترح جديد بعد وقت قصير من إلغائه محادثات كانت مقررة في باكستان، معتبراً أن الخطوة تعكس ارتباكاً داخل القيادة الإيرانية.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها "فوكس نيوز"، إن طهران "عرضت الكثير، لكن ليس بما يكفي"، موضحاً أن الورقة الأولى التي قدمتها لم تكن مرضية، قبل أن ترسل نسخة أفضل بعد إلغاء رحلة مبعوثين أميركيين إلى باكستان.

وأضاف: "لقد أعطونا ورقة كان ينبغي أن تكون أفضل.. ومن المثير للاهتمام أنه فور إلغائي، خلال عشر دقائق، حصلنا على ورقة جديدة كانت أفضل بكثير".

وأشار ترامب إلى وجود "اقتتال داخلي هائل" داخل النظام الإيراني، معتبراً أن الصراع على القرار، أو تجنب تحمل المسؤولية، بات واضحاً في طهران.

وأكد أنه مستعد للتعامل مع الجهة التي تدير المشهد، قائلاً: "سأتعامل مع من يتعين علينا التعامل معه".

وأوضح أن إلغاء الرحلة ارتبط أيضاً بأسباب لوجستية تتعلق بطول مدة السفر، مشدداً على أن الولايات المتحدة "تمتلك جميع الأوراق"، وأن بإمكان إيران استئناف التواصل متى أرادت.

في المقابل، تعكس تقارير غربية صورة أكثر تعقيداً للمشهد داخل إيران، إذ تشير إلى أن الانقسامات داخل بنية الحكم تلقي بثقلها على مسار المفاوضات، وتعرقل الوصول إلى موقف موحد تجاه واشنطن.

وبدل أن تفتح المحادثات باباً سريعاً لخفض التصعيد، تحولت إلى مرآة لصراع داخلي بين تيار يرفض تقديم تنازلات استراتيجية، وآخر يضع تخفيف العقوبات في مقدمة الأولويات الاقتصادية.

وظهر هذا التباين في أداء الوفد الإيراني خلال جولات التفاوض، خصوصاً عند الدخول في تفاصيل الملف النووي، ما يعكس غياب توافق داخلي حول حدود التسوية الممكنة.

وتشير المعطيات إلى أن الانقسام لا يقتصر على خلاف سياسي عابر، بل يمتد إلى مراكز القرار داخل الدولة، بما فيها المؤسسة الأمنية، التي تتحفظ على أي اتفاق قد يُقرأ على أنه تراجع أمام الضغوط الغربية.

وبذلك تبقى المفاوضات عالقة بين ضغط أميركي متصاعد وارتباك إيراني داخلي، فيما تبدو الكرة، وفق خطاب ترامب، في ملعب طهران. (العين)

 
 
