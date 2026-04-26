الثوم ممنوع.. هذه قائمة المحظورات خلال زيارة الملك تشارلز إلى أميركا

مع إستعداد الملك لزيارة الأميركية لـ4 أيّام، كشف مسؤولون سابقون في وقصر باكنغهام لصحيفة "ميرور"، عن "مذكرات توجيهية" هي الأكثر تفصيلاً في تاريخ الزيارات الملكية، تضمنت قواعد صارمة لضمان سير اللقاء من دون هفوات.



منع الثوم والبصل

تم حظر استخدامهما تمامًا في الوجبات لتجنب أي روائح غير مرغوب فيها أثناء المحادثات القريبة.

الانحناء

تم التأكيد أن رؤساء الولايات المتحدة لا ينحنون لأي زعيم آخر، مع تنسيق سابق للألوان لتجنب ارتداء الملابس السوداء أو البيضاء في مناسبات معينة.

دبلوماسية الهدايا

يركز طاقم العمل على اختيار هدايا ذات قيمة معنوية وتاريخية لتجنب إحراجات سابقة، مثل واقعة إهداء الرئيس جهاز "آيباد" للملكة الراحلة ، وهو ما اعتبره البعض حينها هدية غير موفقة.

"باليه" سياسي



ووصف عاملون سابقون الأجواء داخل البيت الأبيض خلال الزيارات الملكية بأنها تشبه "رقص الباليه"، إذ يتحرك الجميع بدقة متناهية. (ارم نيوز)