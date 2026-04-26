بعد إصابته بـسرطان البروستاتا.. صحيفة إسرائيلية تدعو إلى إقالة نتنياهو

شنّت صحيفة "هآرتس" هجومًا عنيفًا ضد رئيس الوزراء، ، بعد إرجاء إعلان إصابته بورم سرطاني في البروستاتا لمدة طويلة، تعود إلى 29 كانون الأول 2024.



ورأى الكاتب، جدعون ليفي، أن إخفاء وكذب حول تقارير حالته الصحية لمدة عامين تقريبًا يستدعيان إقالته الفورية من منصب رئاسة الوزراء.



واعتبر أنه إلى جانب خطاياه في ، أضحى هناك سبب آخر لإقالة نتنياهو، وهو "إصابته بالسرطان، وكونه لم يعد لائقًا طبيًا".

وفي مقال آخر في الصحيفة المحسوبة على اليسار ، كتبت الصحافية، ياسمين ليفي، أنه بات واضحًا تعامل الإسرائيليين وغيرهم مع "قائد كاذب"، وأوضحت متسائلة: "من كان يظن أن "الدجال الوطني"، الذي ظل يكذب لعقود، لن يكلف نفسه عناء الكشف في حينه عن إصابته بسرطان البروستاتا؟".



وقالت إن نتنياهو هو القائد نفسه، الذي تبيَّن قبل إعلان إصابته بالسرطان، خضوعه لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب.



وأضافت أنه لم يعد لائقًا إصابة الإسرائيليين بالدهشة إزاء تصرفات نتنياهو، التي تتناغم مع شخصيته المتهورة، التي حطَّم بها كل الأعراف.

بينما رأى الكاتب في الصحيفة ذاتها، يوسي فيرتر، أن توقيت الإعلان عن إصابة نتنياهو بسرطان البروستاتا ليس مصادفة، بل يرتبط بالتأكيد بمحاولات حصوله على العفو، والحاجة المُلحَّة لتعزيز الطلب بأسباب إنسانية.



وأضاف متسائلًا أيضًا: "ما الذي يدفع نتنياهو، حتى عندما يقرر التحدث "بصدق" أو الاعتراف بالحقيقة، إلى الكذب والتحريض والتسميم والهجوم؟ ما التركيبة الكيميائية لطبيعته التي تحرمه من أي أثر للنزاهة والأخلاق، أو حتى صفاء السريرة؟".



وخلص إلى أن كل هذه الأسئلة لا تبرح ألسنة الإسرائيليين، لا سيما أولئك الذين لا يندرجون ضمن قائمة "أتباعه السذج"، مشيرًا إلى أن الإجابة عن هذه الأسئلة ستشغل مساحة كبيرة لدى المؤرخين، وعلماء النفس والجريمة، في السنوات والعقود المقبلة، وفق تعبيره. (إرم نيوز)