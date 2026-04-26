|
عربي-دولي
طهران ترفض جولة المفاوضات الثانية في إسلام آباد.. وتؤكد تماسك جبهتها الداخلية
Lebanon 24
26-04-2026
|
06:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن عباس بابي زاده عضو هيئة رئاسة
مجلس الشورى
الإيراني
أن
طهران
رفضت
العرض
الأميركي للجولة الثانية من المفاوضات في إسلام آباد، لأن
واشنطن
لم تكن مستعدة للاعتراف بمصالح
إيران
.
وأشار عباس بابيزاده، إلى أن هزيمة أميركا وإسرائيل كانت واضحة منذ بداية الحرب، مؤكداً أن محاولاتهما لتغيير المعادلة باءت بالفشل.
وشدد بابي زاده على دعم المؤسسة الحاكمة بالكامل لقدرة الفريق المفاوض على العمل، مشيراً إلى المحاولات الفاشلة لاغتيال محمد باقر قاليباف، وقال إن العدو يسعى الآن، عبر خلق أجواء إعلامية، إلى إضعافه في مسار المفاوضات.
ووفقاً له، فإن الادعاءات
الأمريكية
بشأن وقف إطلاق النار هي فقط للحفاظ على ماء الوجه، ورغم محاولات
وسائل الإعلام
لتحريف الرأي العام وتوجيه الاتهامات ضد مسؤولين مثل عائلة لاريجاني، إلا أن هناك تماسكاً عالياً داخل البلاد.
وأضاف عضو هيئة رئاسة المجلس أن صمود المسؤولين حال دون تحقيق أهداف العدو في استهداف طبقات صنع القرار في إيران. (روسيا اليوم)
التلفزيون الإيراني: جولتان من المفاوضات جرتا بين إيران وأميركا في إسلام آباد وهناك جولة ثالثة الليلة
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: جولتان من المفاوضات جرتا بين إيران وأميركا في إسلام آباد وهناك جولة ثالثة الليلة
26/04/2026 22:55:43
26/04/2026 22:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ.ب" عن مسؤولين باكستانيين: إسلام آباد لا تزال تنتظر رد طهران بشأن موعد إرسال وفد لجولة ثانية من المفاوضات
Lebanon 24
"أ.ب" عن مسؤولين باكستانيين: إسلام آباد لا تزال تنتظر رد طهران بشأن موعد إرسال وفد لجولة ثانية من المفاوضات
26/04/2026 22:55:43
26/04/2026 22:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فشل جولة إسلام آباد ومفاوضات مباشرة في واشنطن بشروط غير متكافئة
Lebanon 24
فشل جولة إسلام آباد ومفاوضات مباشرة في واشنطن بشروط غير متكافئة
26/04/2026 22:55:43
26/04/2026 22:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية الباكستانية: استكمال الاستعدادات الأمنية لجولة المفاوضات الثانية
Lebanon 24
الداخلية الباكستانية: استكمال الاستعدادات الأمنية لجولة المفاوضات الثانية
26/04/2026 22:55:43
26/04/2026 22:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
في مالي.. وضع أمني حرج مع سيطرة المتمردين الطوارق على كيدال
Lebanon 24
في مالي.. وضع أمني حرج مع سيطرة المتمردين الطوارق على كيدال
15:29 | 2026-04-26
26/04/2026 03:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء المفاوضات.. باكستان ترفع القيود الأمنية في اسلام اباد
Lebanon 24
بعد انتهاء المفاوضات.. باكستان ترفع القيود الأمنية في اسلام اباد
14:27 | 2026-04-26
26/04/2026 02:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تنهي إجراءات ترشيد الكهرباء وتعيد مواعيد إغلاق المحال
Lebanon 24
مصر تنهي إجراءات ترشيد الكهرباء وتعيد مواعيد إغلاق المحال
14:03 | 2026-04-26
26/04/2026 02:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسا الإمارات وموريتانيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون
Lebanon 24
رئيسا الإمارات وموريتانيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون
14:02 | 2026-04-26
26/04/2026 02:02:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بينيت ولابيد يعلنان تحالفا انتخابيا للإطاحة بنتنياهو
Lebanon 24
بينيت ولابيد يعلنان تحالفا انتخابيا للإطاحة بنتنياهو
14:00 | 2026-04-26
26/04/2026 02:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
12:43 | 2026-04-26
26/04/2026 12:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" داخلياً.. سيناريوهات عديدة!
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" داخلياً.. سيناريوهات عديدة!
16:00 | 2026-04-25
25/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل في أسوأ وضع".. هكذا تحدثت صحيفة عن لبنان
Lebanon 24
"إسرائيل في أسوأ وضع".. هكذا تحدثت صحيفة عن لبنان
16:55 | 2026-04-25
25/04/2026 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
Lebanon 24
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
11:00 | 2026-04-26
26/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النزوح يتجدّد بعد تهديدات إسرائيلية.. قصف جنوباً وهذه آخر المستجدات
Lebanon 24
النزوح يتجدّد بعد تهديدات إسرائيلية.. قصف جنوباً وهذه آخر المستجدات
16:44 | 2026-04-25
25/04/2026 04:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
15:29 | 2026-04-26
في مالي.. وضع أمني حرج مع سيطرة المتمردين الطوارق على كيدال
14:27 | 2026-04-26
بعد انتهاء المفاوضات.. باكستان ترفع القيود الأمنية في اسلام اباد
14:03 | 2026-04-26
مصر تنهي إجراءات ترشيد الكهرباء وتعيد مواعيد إغلاق المحال
14:02 | 2026-04-26
رئيسا الإمارات وموريتانيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون
14:00 | 2026-04-26
بينيت ولابيد يعلنان تحالفا انتخابيا للإطاحة بنتنياهو
13:39 | 2026-04-26
السفارة الأميركية في لندن: نحذر رعايانا من تصاعد التهديدات ضد مواقع أميركية ويهودية
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
26/04/2026 22:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
26/04/2026 22:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
26/04/2026 22:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
