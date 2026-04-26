طهران ترفض جولة المفاوضات الثانية في إسلام آباد.. وتؤكد تماسك جبهتها الداخلية

أعلن عباس بابي‌ زاده عضو هيئة رئاسة أن رفضت الأميركي للجولة الثانية من المفاوضات في إسلام آباد، لأن لم تكن مستعدة للاعتراف بمصالح .

وأشار عباس بابي‌زاده، إلى أن هزيمة أميركا وإسرائيل كانت واضحة منذ بداية الحرب، مؤكداً أن محاولاتهما لتغيير المعادلة باءت بالفشل.



وشدد بابي‌ زاده على دعم المؤسسة الحاكمة بالكامل لقدرة الفريق المفاوض على العمل، مشيراً إلى المحاولات الفاشلة لاغتيال محمد باقر قاليباف، وقال إن العدو يسعى الآن، عبر خلق أجواء إعلامية، إلى إضعافه في مسار المفاوضات.



ووفقاً له، فإن الادعاءات بشأن وقف إطلاق النار هي فقط للحفاظ على ماء الوجه، ورغم محاولات لتحريف الرأي العام وتوجيه الاتهامات ضد مسؤولين مثل عائلة لاريجاني، إلا أن هناك تماسكاً عالياً داخل البلاد.



وأضاف عضو هيئة رئاسة المجلس أن صمود المسؤولين حال دون تحقيق أهداف العدو في استهداف طبقات صنع القرار في إيران. (روسيا اليوم)