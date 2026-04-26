عربي-دولي
انطلاق محاكمة بشار الأسد غيابيا في دمشق
Lebanon 24
26-04-2026
|
07:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت، الأحد، أولى جلسات المحاكمة الغيابية للرئيس السوري المخلوع
بشار الأسد
وشقيقه
ماهر الأسد
، إلى جانب عدد من رموز الحكم السابق، في إطار مسار العدالة الانتقاليةـ وفق
وكالة الصحافة الفرنسية
.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، طلب عدم
الكشف عن
هويته، بأن الجلسة الأولى تهدف إلى "بدء التحضير لمحاكمة غيابية لبشار
الأسد
وشقيقه ماهر"، إضافة إلى محاكمة حضورية لعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، من بينهم عاطف
نجيب
، الذي مثل أمام المحكمة.
وأعلن القاضي أن الجلسة الحالية مخصصة للإجراءات الإدارية والقانونية التمهيدية، على أن تعقد جلسة ثانية في العاشر من أيار المقبل.
وأكد المصدر القضائي أن المحاكمات الحضورية ستشمل أيضا وسيم الأسد، والمفتي السابق
بدر الدين
حسون، إلى جانب مسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين أوقفتهم السلطات الجديدة خلال الأشهر الماضية، بتهم ارتكاب انتهاكات بحق السوريين. (سكاي نيوز عربية)
