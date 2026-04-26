انطلاق محاكمة بشار الأسد غيابيا في دمشق

عقدت، الأحد، أولى جلسات المحاكمة الغيابية للرئيس السوري المخلوع وشقيقه ، إلى جانب عدد من رموز الحكم السابق، في إطار مسار العدالة الانتقاليةـ وفق .

وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، طلب عدم هويته، بأن الجلسة الأولى تهدف إلى "بدء التحضير لمحاكمة غيابية لبشار وشقيقه ماهر"، إضافة إلى محاكمة حضورية لعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، من بينهم عاطف ، الذي مثل أمام المحكمة.



وأعلن القاضي أن الجلسة الحالية مخصصة للإجراءات الإدارية والقانونية التمهيدية، على أن تعقد جلسة ثانية في العاشر من أيار المقبل.



وأكد المصدر القضائي أن المحاكمات الحضورية ستشمل أيضا وسيم الأسد، والمفتي السابق حسون، إلى جانب مسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين أوقفتهم السلطات الجديدة خلال الأشهر الماضية، بتهم ارتكاب انتهاكات بحق السوريين. (سكاي نيوز عربية)