عربي-دولي

بسبب ردّة فعلها في حادثة إطلاق النار... ماذا قال ترامب عن زوجته ميلانيا؟

26-04-2026 | 07:49
بسبب ردّة فعلها في حادثة إطلاق النار... ماذا قال ترامب عن زوجته ميلانيا؟
بسبب ردّة فعلها في حادثة إطلاق النار... ماذا قال ترامب عن زوجته ميلانيا؟ photos 0
كشف الرئيس الأميركي  دونالد ترامب أن زوجته ميلانيا كانت "خط الدفاع الأول" بحسها الأمني المرهف الذي فاق توقعات الجميع، خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، الذي شهد إطلاقًا للنار.

ووصف ترامب رد فعل ميلانيا قائلاً: "كانت ميلانيا مدركة تماماً لما يحدث.. وبينما ظننتُه ضجيجاً عادياً، قالت لي بنبرة تقشعر لها الأبدان: هذا ليس سقوط صوانٍ، إنه صوت سيىء".

وأشار ترامب إلى أن كلمات ميلانيا "الواعية جداً" نبهته إلى أن ما يحدث هو هجوم مسلح، في وقت كان فيه الحضور، وحتى الرئيس نفسه، يحاولون استيعاب مصدر الصوت الذي جاء من مسافة بعيدة قبل أن يتم تحييد المهاجم.

وأثنى ترامب على هدوء زوجته ميلانيا وسرعة بديهتها، معترفاً بأنه كان يجب أن "ينخفض بشكل أسرع" لولا أنه تريث لمراقبة الموقف، بينما كانت ميلانيا هي المحرك الأول للانتباه للخطر الوشيك. (ارم نيوز)
 
 
 
