إيران تعليقاً على محاولة اغتيال ترامب: "عرض مدبّر"

سارعت وسائل إعلام إيرانية رسمية، على رأسها التابعة للحرس الثوري، إلى وصف محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأميركي، ، مساء السبت، بأنها "مسرحية" و"عرض عصابات" مدبّر لأغراض انتخابية.



وعلّقت تسنيم فور وقوع الحدث الأمني في حفل عشاء جمعية مراسلي في بواشنطن، معتبرة أنه "يشبه تماماً" محاولة الاغتيال السابقة التي تعرّض لها في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا عام 2024، والتي أصيب فيها برصاصة في أذنه.

وأضافت الوكالة: "استغل ترامب ذلك الحدث في دعايته ، ويزعم البعض أن الحدث الحالي ربما يكون قد تم التخطيط له مسبقاً لانتخابات التجديد النصفي".



وذهبت الوكالة إلى أبعد من ذلك، إذ قدمت ما وصفته بـ"أدلة" على التخطيط المسبق، مستندة إلى تصريح أدلت به المتحدثة باسم البيت الأبيض، ، قبل الحفل مباشرة، وقالت فيه: "سيكون هناك إطلاق نار الليلة!". واعتبرت تسنيم أن هذا التصريح ليس عفوياً، بل جزء من "سيناريو مُعد سلفاً".

كما انتقدت الوكالة رد فعل ترامب نفسه، مشيرة إلى أنه لم يبدِ أي شعور بـ "الخطر الحقيقي"، مضيفة أن الرئيس الأميركي "وجد وقتاً لنشر تغريدة يصور فيها نفسه كبطل شجاع، بل وأعلن استعداده للبقاء في الحفل". واعتبرت ذلك دليلاً إضافياً على أن الحادث كان "مفتعلاً". (إرم نيوز)