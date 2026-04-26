أمرٌ مُقلق يحصل داخل الجيش الإسرائيليّ... صحيفة تتحدّث عنه

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، عن ارتفاع كبير في حالات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيليّ، منذ بداية العام.

وقالت الصحيفة إنّ "أكثر من 10 جنود أقدموا على الانتحار، منذ بداية العام".

وأشارت إلى "تصاعد لافت في الحالات في الشهر الجاري، والذي سجلت فيه 6 حالات إنتحار لجنود إسرائيليين". (عربي 21)