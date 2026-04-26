معلومات جديدة عن مُهاجم حفل مراسلي البيت الأبيض... هذا ما قِيلَ عنه

يُعرف كول ألين مُهاجم عشاء مراسلي ، بحسب البيانات المنشورة على منصة "لينكد"، كمطور ألعاب إلكترونية يعمل لحسابه الخاص، إلى جانب عمله بدوام جزئي كمدرس لدى شركة متخصصة في الدروس الخصوصية والتحضير لاختبارات القبول الجامعي.



ويشير الحساب إلى أن ألين حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، إضافة إلى درجة الماجستير في علوم الحاسوب، ما يعكس خلفية تقنية وعلمية متقدمة.



كما أفادت جامعة ولاية – دومينغيز هيلز، أن شخصا يحمل الاسم عينه حصل على درجة الماجستير لديها عام 2025، لكنها أوضحت أنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان هو نفسه المشتبه به في الحادث.



كما أكد معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أن خريجا يحمل الاسم عينه حصل على شهادة من المعهد عام 2017. (سكاي نيوز)

