سيمثل غداً أمام المحكمة... تهمتان أوليتان لمهاجم عشاء مراسلي البيت الأبيض

أعلنت المدعية العامة للعاصمة الأميركية ، عن توجيه اتهامات أولية إلى المشتبه به في حادث إطلاق النار خارج حفل عشاء مراسلي ، تشمل استخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف، والاعتداء على موظف فيدرالي باستخدام سلاح خطير.

وسيمثل المشتبه به أمام المحكمة الفيدرالية يوم غدّ الاثنين، مع توقعات بتوجيه المزيد من التهم إليه مع تقدم التحقيقات وكشف تفاصيل إضافية حول الحادث ودوافعه.