​تحدّثت عن حياتها الحزينة... هذا ما كشفته زوجة ماكرون عن الإقامة في قصر الإليزيه

كشفت بريجيت زوجة ماكرون، عن معاناة نفسية سببتها لها سنوات الإقامة الطويلة في قصر الإليزيه.



ووصفت بريجيت في مقابلة مع صحيفة "لوتريبيون"، السنوات العشر الماضية بـ"المكثفة للغاية"، معترفة بأنها تشعر "أحيانا بحزن لم تختبره من قبل".



وقالت السيّدة الفرنسيّة الأولى: "قبل الإليزيه، كانت لدي حياة طبيعية، مع أطفال وعمل وتقلبات مثل أي . لكن هنا، رأيت قسوة العالم والغباء والخبث، وأعاني أحيانا من لحظات تشاؤم لم تكن لدي من قبل".



وأضافت أن كتابة أفكارها على الورق أصبحت وسيلة فعالة تساعدها "كثيرا" في التغلب على هذه المشاعر، خاصة في مواجهة حملات التنمر الإلكتروني التي تعرضت لها. (روسيا اليوم)

