كيف تستعدّ إسرائيل للحروب المُقبلة؟

كشف تقرير لصحيفة " " الإسرائيليّة، أن الجيش اعتمد استراتيجية تسليح جديدة، تقوم على المنتج المحلِّي، بدلًا من التعويل على مصادر خارجية.



وأضاف التقرير أن الاستراتيجية الجديدة تأتي ضمن خطة موسَّعة، تؤكد تأهب المؤسسة الدفاعية في لما أسمته "صراعات عسكرية مستقبلية".



وأكد التقرير أن الجيش الإسرائيلي يعمل على "إعادة ملء مستودعاته من الأسلحة المتطورة والذخيرة، بعد استنزاف جانب كبير منها في الحروب التي خاضها على مدار العامين ونصف العام الماضيين".



وحررت هيئة المشتريات الدفاعية في أوامر شراء متعددة السنوات لأسلحة وذخائر جوية من إنتاج شركة "إلبيت سيستمز" ، بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون شيكل، ما يعادل 201 مليون دولار تقريبًا.



وأوضح التقرير أن الصفقة تشمل صواريخ "رامبيغ"، وهي صواريخ باليستية موجهة ثقيلة مصممة للطائرات المقاتلة، طوَّرتها شركة "إلبيت"، وتبلغ سرعتها "5 ماخ".



ونقل التقرير عن مصادر عسكرية إسرائيلية أنه "جرى تصميم هذه الأنواع من الصواريخ لاستهداف منظومات دفاعية جوية معادية، حتى تلك المدفونة في أعماق كبيرة"، ومن المقرر، تصنيع الذخائر الجوية في مصانع "إلبيت" المنتشرة في أنحاء . (ارم نيوز)

