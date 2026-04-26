عربي-دولي
سباق مع الزمن في إسلام آباد.. هل تنجح باكستان في إحياء "مفاوضات الفرصة الأخيرة"؟
Lebanon 24
26-04-2026
|
11:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسابق المسؤولون الباكستانيون الزمن لإحياء محادثات وقف إطلاق النار بين
واشنطن
وطهران، بعد قرار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تعليق سفر مبعوثيه إلى إسلام آباد للتفاوض.
تحركات دبلوماسية مكثفة
وصل
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي إلى إسلام آباد قادماً من سلطنة عمان، في زيارة تهدف لمواصلة المشاورات الإقليمية. وبينما يكتنف الغموض موعد عودة الجانب الأميركي للمنطقة، تحاول الوساطة الباكستانية جسر الهوة بين الطرفين، في ظل إصرار
طهران
على رفع الحصار البحري عن موانئها كشرط أساسي لبدء أي جولة تفاوضية جديدة.
شروط طهران وتحفظاتها
أوضحت مصادر إيرانية أن عراقجي يحمل شروط بلاده لإنهاء الحرب، والتي تتضمن فرض نظام قانوني جديد على مضيق هرمز، والحصول على تعويضات، وضمانات بعدم تكرار "العدوان العسكري".
كما شدد عراقجي على ضرورة بناء آليات أمنية جماعية لدول المنطقة بعيداً عن التدخل الأميركي، معتبراً أن الوجود العسكري للولايات المتحدة يعمق الانقسامات.
دور مسقط وموسكو
شكلت سلطنة عمان محطة بارزة في هذه التحركات، حيث بحث عراقجي مع السلطان هيثم بن طارق سبل إنهاء الحرب وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. ومن المقرر أن يتوجه الوزير
الإيراني
إلى
موسكو
لمواصلة هذه المشاورات، وسط تقدير إيراني للجهود العمانية والباكستانية في دعم مسار الحوار رغم تعثر المسار التفاوضي المباشر مع واشنطن.
رئيس وزراء باكستان يبحث مع سفير إيران في إسلام آباد تطورات المفاوضات
Lebanon 24
رئيس وزراء باكستان يبحث مع سفير إيران في إسلام آباد تطورات المفاوضات
26/04/2026 22:57:32
26/04/2026 22:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الألمانية: على طهران اغتنام الفرصة لمواصلة المحادثات في إسلام آباد
Lebanon 24
الحكومة الألمانية: على طهران اغتنام الفرصة لمواصلة المحادثات في إسلام آباد
26/04/2026 22:57:32
26/04/2026 22:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: كنا على وشك اتفاق مع واشنطن قبل تعثّر مفاوضات إسلام آباد
Lebanon 24
عراقجي: كنا على وشك اتفاق مع واشنطن قبل تعثّر مفاوضات إسلام آباد
26/04/2026 22:57:32
26/04/2026 22:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان بحث خلال اتصال مع نظيره الفرنسي مفاوضات إسلام آباد والأوضاع في لبنان
Lebanon 24
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان بحث خلال اتصال مع نظيره الفرنسي مفاوضات إسلام آباد والأوضاع في لبنان
26/04/2026 22:57:32
26/04/2026 22:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في مالي.. وضع أمني حرج مع سيطرة المتمردين الطوارق على كيدال
Lebanon 24
في مالي.. وضع أمني حرج مع سيطرة المتمردين الطوارق على كيدال
15:29 | 2026-04-26
26/04/2026 03:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء المفاوضات.. باكستان ترفع القيود الأمنية في اسلام اباد
Lebanon 24
بعد انتهاء المفاوضات.. باكستان ترفع القيود الأمنية في اسلام اباد
14:27 | 2026-04-26
26/04/2026 02:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تنهي إجراءات ترشيد الكهرباء وتعيد مواعيد إغلاق المحال
Lebanon 24
مصر تنهي إجراءات ترشيد الكهرباء وتعيد مواعيد إغلاق المحال
14:03 | 2026-04-26
26/04/2026 02:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسا الإمارات وموريتانيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون
Lebanon 24
رئيسا الإمارات وموريتانيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون
14:02 | 2026-04-26
26/04/2026 02:02:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بينيت ولابيد يعلنان تحالفا انتخابيا للإطاحة بنتنياهو
Lebanon 24
بينيت ولابيد يعلنان تحالفا انتخابيا للإطاحة بنتنياهو
14:00 | 2026-04-26
26/04/2026 02:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
