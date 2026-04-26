تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
سباق مع الزمن في إسلام آباد.. هل تنجح باكستان في إحياء "مفاوضات الفرصة الأخيرة"؟

Lebanon 24
26-04-2026 | 11:32
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يسابق المسؤولون الباكستانيون الزمن لإحياء محادثات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق سفر مبعوثيه إلى إسلام آباد للتفاوض.

تحركات دبلوماسية مكثفة
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد قادماً من سلطنة عمان، في زيارة تهدف لمواصلة المشاورات الإقليمية. وبينما يكتنف الغموض موعد عودة الجانب الأميركي للمنطقة، تحاول الوساطة الباكستانية جسر الهوة بين الطرفين، في ظل إصرار طهران على رفع الحصار البحري عن موانئها كشرط أساسي لبدء أي جولة تفاوضية جديدة.

شروط طهران وتحفظاتها
أوضحت مصادر إيرانية أن عراقجي يحمل شروط بلاده لإنهاء الحرب، والتي تتضمن فرض نظام قانوني جديد على مضيق هرمز، والحصول على تعويضات، وضمانات بعدم تكرار "العدوان العسكري".
 
كما شدد عراقجي على ضرورة بناء آليات أمنية جماعية لدول المنطقة بعيداً عن التدخل الأميركي، معتبراً أن الوجود العسكري للولايات المتحدة يعمق الانقسامات.
 
دور مسقط وموسكو
شكلت سلطنة عمان محطة بارزة في هذه التحركات، حيث بحث عراقجي مع السلطان هيثم بن طارق سبل إنهاء الحرب وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. ومن المقرر أن يتوجه الوزير الإيراني إلى موسكو لمواصلة هذه المشاورات، وسط تقدير إيراني للجهود العمانية والباكستانية في دعم مسار الحوار رغم تعثر المسار التفاوضي المباشر مع واشنطن.

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24