تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قصر بكنغهام: نجري مناقشات بشأن زيارة الملك تشارلز لأميركا بعد اطلاق النار

Lebanon 24
26-04-2026 | 11:44
A-
A+
قصر بكنغهام: نجري مناقشات بشأن زيارة الملك تشارلز لأميركا بعد اطلاق النار
قصر بكنغهام: نجري مناقشات بشأن زيارة الملك تشارلز لأميركا بعد اطلاق النار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال قصر بكنغهام إن عدداً من المناقشات ستجرى اليوم الأحد مع السلطات الأميركية لتحديد ما إذا كان إطلاق النار في حفل عشاء حضره الرئيس دونالد ترامب سيؤثر على التخطيط لزيارة الملك تشارلز الرسمية للولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وأخرجت عناصر الخدمة السرية ترامب وزوجته ميلانيا على عجل من مأدبة عشاء أقيمت في واشنطن في وقت متأخر من مساء أمس السبت بعدما أطلق رجل النار على أفراد الأمن.

وقال القائم بأعمال وزير العدل الأميركي تود بلانش، اليوم الأحد، إن ترامب ومسؤولين في إدارته كانوا على الأرجح أهدافاً في واقعة إطلاق النار.

وأضاف بلانش أنه واثق من أن الملك تشارلز سيكون بأمان خلال زيارته للولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم قصر بكنغهام، اليوم الأحد، إن الملك تشارلز يشعر بارتياح كبير لعلمه أن ترامب وزوجته ميلانيا وكل ضيوف حفل العشاء لم يصبهم أذى، مضيفاً أنه يجري اطلاع الملك تشارلز بصورة كاملة على تطورات الموقف.
وأوضح: "ستعقد عدة مناقشات على مدار اليوم مع زملائنا الأميركيين وفرقنا المعنية لتحديد مدى تأثير أحداث مساء السبت على الخطط العملية للزيارة".

وأفاد مصدر في القصر بأن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا تواصلا بشكل خاص مع ترامب وميلانيا للتعبير عن دعمهما لهما.

ومن المقرر أن يصل الملك تشارلز وزوجته كاميلا إلى الولايات المتحدة، غداً الاثنين، في زيارة تستمر أربعة أيام تتضمن لقاء خاصاً مع ترامب وإلقاء خطاب أمام الكونغرس بمناسبة مرور 250 عاماً على إعلان استقلال الولايات المتحدة عن الحكم البريطاني.
الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأميركيين

يوم الأحد

البريطاني

دونالد

واشنطن

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:29 | 2026-04-26
Lebanon24
14:27 | 2026-04-26
Lebanon24
14:03 | 2026-04-26
Lebanon24
14:02 | 2026-04-26
Lebanon24
14:00 | 2026-04-26
Lebanon24
13:39 | 2026-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24