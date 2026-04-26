قصر بكنغهام: نجري مناقشات بشأن زيارة الملك تشارلز لأميركا بعد اطلاق النار

قال قصر بكنغهام إن عدداً من المناقشات ستجرى اليوم الأحد مع السلطات الأميركية لتحديد ما إذا كان إطلاق النار في حفل عشاء حضره سيؤثر على التخطيط لزيارة الملك تشارلز الرسمية للولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وأخرجت عناصر الخدمة السرية وزوجته ميلانيا على عجل من مأدبة عشاء أقيمت في في وقت متأخر من مساء أمس السبت بعدما أطلق رجل النار على أفراد الأمن.



وقال القائم بأعمال وزير العدل الأميركي تود بلانش، اليوم الأحد، إن ترامب ومسؤولين في إدارته كانوا على الأرجح أهدافاً في واقعة إطلاق النار.



وأضاف بلانش أنه واثق من أن الملك تشارلز سيكون بأمان خلال زيارته للولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وقال متحدث باسم قصر بكنغهام، اليوم الأحد، إن الملك تشارلز يشعر بارتياح كبير لعلمه أن ترامب وزوجته ميلانيا وكل ضيوف حفل العشاء لم يصبهم أذى، مضيفاً أنه يجري اطلاع الملك تشارلز بصورة كاملة على تطورات الموقف.

وأوضح: "ستعقد عدة مناقشات على مدار اليوم مع زملائنا وفرقنا المعنية لتحديد مدى تأثير أحداث مساء السبت على الخطط العملية للزيارة".



وأفاد مصدر في بأن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا تواصلا بشكل خاص مع ترامب وميلانيا للتعبير عن دعمهما لهما.



ومن المقرر أن يصل الملك تشارلز وزوجته كاميلا إلى ، غداً الاثنين، في زيارة تستمر أربعة أيام تتضمن لقاء خاصاً مع ترامب وإلقاء خطاب أمام الكونغرس بمناسبة مرور 250 عاماً على إعلان استقلال الولايات المتحدة عن الحكم .