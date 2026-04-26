سريلانكا توقف 22 راهباً بوذياً بتهمة تهريب المخدرات

أعلنت السلطات في سريلانكا توقيف 22 راهبا بوذيا في ، الأحد، لدى عودتهم من تايلاند وبحوزتهم 110 كيلوغرامات من نوع قوي من القنب.



وقال متحدث باسم السريلانكية، إن عناصر المجموعة الذين كانوا عائدين إلى سريلانكا بعد قضاء عطلة لمدة أربعة أيام في العاصمة التايلاندية، أخفوا نوعاً قوياً من القنب يُسمى "كوش" في أمتعتهم.

وأضاف "كان كل منهم يحمل نحو خمسة كيلوغرامات من المخدرات مخبأة في جيوب مموهة داخل حقائبهم"، موضحاً أنه تم تسليم الرهبان إلى الشرطة لعرضهم أمام .



ومعظم الرهبان هم طلاب شباب من معابد في أنحاء سريلانكا، وقد تكفل رجل أعمال بنفقات عطلتهم.

وقال مسؤولون في الجمارك إن هذه أكبر عملية ضبط لمخدر على الإطلاق في في الدولة الواقعة في جنوب .



في العام الماضي، أوقفت امرأة بريطانية تبلغ 21 عاما وبحوزتها 46 كيلوغراما من المخدرات في نفسه، وكانت هي الأخرى مسافرة من بانكوك إلى كولومبو.