تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

سريلانكا توقف 22 راهباً بوذياً بتهمة تهريب المخدرات

Lebanon 24
26-04-2026 | 11:49
A-
A+
سريلانكا توقف 22 راهباً بوذياً بتهمة تهريب المخدرات
سريلانكا توقف 22 راهباً بوذياً بتهمة تهريب المخدرات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت السلطات في سريلانكا توقيف 22 راهبا بوذيا في مطار العاصمة كولومبو، الأحد، لدى عودتهم من تايلاند وبحوزتهم 110 كيلوغرامات من نوع قوي من القنب.

وقال متحدث باسم الجمارك السريلانكية، إن عناصر المجموعة الذين كانوا عائدين إلى سريلانكا بعد قضاء عطلة لمدة أربعة أيام في العاصمة التايلاندية، أخفوا نوعاً قوياً من القنب يُسمى "كوش" في أمتعتهم.
وأضاف "كان كل منهم يحمل نحو خمسة كيلوغرامات من المخدرات مخبأة في جيوب مموهة داخل حقائبهم"، موضحاً أنه تم تسليم الرهبان إلى الشرطة لعرضهم أمام القضاء.

ومعظم الرهبان هم طلاب شباب من معابد في أنحاء سريلانكا، وقد تكفل رجل أعمال بنفقات عطلتهم.
وقال مسؤولون في الجمارك إن هذه أكبر عملية ضبط لمخدر الكوش على الإطلاق في المطار الدولي الرئيسي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

في العام الماضي، أوقفت امرأة بريطانية تبلغ 21 عاما وبحوزتها 46 كيلوغراما من المخدرات في المطار نفسه، وكانت هي الأخرى مسافرة من بانكوك إلى كولومبو.
المطار الدولي

مطار العاصمة

الدولة ال

كولومبو

الجمارك

الرئيسي

المطار

القضاء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:29 | 2026-04-26
Lebanon24
14:27 | 2026-04-26
Lebanon24
14:03 | 2026-04-26
Lebanon24
14:02 | 2026-04-26
Lebanon24
14:00 | 2026-04-26
Lebanon24
13:39 | 2026-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24