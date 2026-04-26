تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
عربي-دولي
سريلانكا توقف 22 راهباً بوذياً بتهمة تهريب المخدرات
Lebanon 24
26-04-2026
|
11:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات في سريلانكا توقيف 22 راهبا بوذيا في
مطار العاصمة
كولومبو
، الأحد، لدى عودتهم من تايلاند وبحوزتهم 110 كيلوغرامات من نوع قوي من القنب.
وقال متحدث باسم
الجمارك
السريلانكية، إن عناصر المجموعة الذين كانوا عائدين إلى سريلانكا بعد قضاء عطلة لمدة أربعة أيام في العاصمة التايلاندية، أخفوا نوعاً قوياً من القنب يُسمى "كوش" في أمتعتهم.
وأضاف "كان كل منهم يحمل نحو خمسة كيلوغرامات من المخدرات مخبأة في جيوب مموهة داخل حقائبهم"، موضحاً أنه تم تسليم الرهبان إلى الشرطة لعرضهم أمام
القضاء
.
ومعظم الرهبان هم طلاب شباب من معابد في أنحاء سريلانكا، وقد تكفل رجل أعمال بنفقات عطلتهم.
وقال مسؤولون في الجمارك إن هذه أكبر عملية ضبط لمخدر
الكوش
على الإطلاق في
المطار الدولي
الرئيسي
في الدولة الواقعة في جنوب
آسيا
.
في العام الماضي، أوقفت امرأة بريطانية تبلغ 21 عاما وبحوزتها 46 كيلوغراما من المخدرات في
المطار
نفسه، وكانت هي الأخرى مسافرة من بانكوك إلى كولومبو.
عملية مشتركة بين الأردن وسوريا تُحبط تهريب 5.5 ملايين حبة مخدرة
Lebanon 24
عملية مشتركة بين الأردن وسوريا تُحبط تهريب 5.5 ملايين حبة مخدرة
26/04/2026 22:57:45
26/04/2026 22:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر توقف 313 شخصا بتهمة تصوير ونشر "معلومات مضللة"
26/04/2026 22:57:45
26/04/2026 22:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وضبط كميات من الكوكايين مخبأة باحتراف
26/04/2026 22:57:45
26/04/2026 22:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
براءة ممثل عربي معروف من تهمة حيازة المخدرات!
26/04/2026 22:57:45
26/04/2026 22:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في مالي.. وضع أمني حرج مع سيطرة المتمردين الطوارق على كيدال
Lebanon 24
في مالي.. وضع أمني حرج مع سيطرة المتمردين الطوارق على كيدال
15:29 | 2026-04-26
26/04/2026 03:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء المفاوضات.. باكستان ترفع القيود الأمنية في اسلام اباد
14:27 | 2026-04-26
26/04/2026 02:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تنهي إجراءات ترشيد الكهرباء وتعيد مواعيد إغلاق المحال
14:03 | 2026-04-26
26/04/2026 02:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسا الإمارات وموريتانيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون
14:02 | 2026-04-26
26/04/2026 02:02:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بينيت ولابيد يعلنان تحالفا انتخابيا للإطاحة بنتنياهو
14:00 | 2026-04-26
26/04/2026 02:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
12:43 | 2026-04-26
26/04/2026 12:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" داخلياً.. سيناريوهات عديدة!
16:00 | 2026-04-25
25/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل في أسوأ وضع".. هكذا تحدثت صحيفة عن لبنان
16:55 | 2026-04-25
25/04/2026 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
11:00 | 2026-04-26
26/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النزوح يتجدّد بعد تهديدات إسرائيلية.. قصف جنوباً وهذه آخر المستجدات
16:44 | 2026-04-25
25/04/2026 04:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
26/04/2026 22:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
26/04/2026 22:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
26/04/2026 22:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
