بعد جولات إسلام آباد ومسقط... عراقجي يزور بوتين غدًا الإثنين

يتوجه عباس عراقجي إلى العاصمة يوم غدٍ الاثنين، حيث من المقرر أن يستقبله ، وذلك وفقاً لما أعلنه السفير الإيراني لدى كاظم جلالي.



وتهدف الزيارة إلى عرض مستجدات المحادثات الجارية مع ، وتقديم تقرير للمسؤولين حول أحدث تطورات المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار والملفات المرتبطة بها. وتأتي محطة موسكو ضمن جولة خارجية مكثفة لعراقجي شملت إسلام آباد ومسقط، قبل أن يعود مجدداً إلى باكستان اليوم الأحد.



وتتزامن هذه التحركات الدبلوماسية مع تصريحات متبادلة بين طهران وواشنطن حول إمكانية استئناف الحوار بشروط جديدة، وذلك بعد جولة مفاوضات مباشرة استضافتها إسلام آباد في نيسان الجاري في إطار اتفاق هدنة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب التي أثرت تداعياتها على المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.





