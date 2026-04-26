السفارة الأميركية في لندن: نحذر رعايانا من تصاعد التهديدات ضد مواقع أميركية ويهودية

أصدرت السفارة الأميركية في ، الجمعة، تحذيرًا أمنيًا دعت فيه المواطنين إلى توخي الحذر المتزايد أثناء زيارة المناطق المرتبطة بالمصالح أو الأميركية في المتحدة وأوروبا، على خلفية ارتفاع ملحوظ في التهديدات والهجمات مؤخرًا.



وقالت السفارة في بيانها إن "الهجمات والتهديدات الأخيرة استهدفت مؤسسات وأميركية في المملكة المتحدة وأوروبا"، داعية المواطنين الأميركيين، خصوصًا زوار المؤسسات ذات الطابع اليهودي أو الأميركي، إلى البقاء في حالة يقظة ورفع مستوى الحذر الأمني.



نصائح أمنية للمسافرين الأميركيين

وشملت التوصيات توخي الحذر في المناطق السياحية ومناطق إقامة الأجانب، والانتباه عند زيارة دور العبادة، ومراجعة خطط السلامة الشخصية، ومتابعة المحلية للحصول على آخر التحديثات الأمنية.



كما نصحت السفارة الأميركيين بالتسجيل في برنامج المعروف باسم برنامج تسجيل المسافرين الآمنين (STEP) لتلقي التنبيهات الأمنية ومعلومات السفر بشكل مباشر.



سلسلة هجمات معادية لليهود

وجاء التحذير عقب سلسلة حوادث وصفتها السلطات بأنها هجمات معادية للسامية في وأوروبا، من بينها إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة يهودية خيرية في شمال لندن في 23 2026. ومحاولة اعتداء استهدفت كنيس Kenton United Synagogue في لندن بتاريخ 18 أبريل. وانفجار وقع في مدرسة يهودية بمدينة أمستردام في مارس، وصفته السلطات بأنه هجوم موجّه ضد الجالية اليهودية.

