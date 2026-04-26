تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

السفارة الأميركية في لندن: نحذر رعايانا من تصاعد التهديدات ضد مواقع أميركية ويهودية

Lebanon 24
26-04-2026 | 13:39
A-
A+
السفارة الأميركية في لندن: نحذر رعايانا من تصاعد التهديدات ضد مواقع أميركية ويهودية
السفارة الأميركية في لندن: نحذر رعايانا من تصاعد التهديدات ضد مواقع أميركية ويهودية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت السفارة الأميركية في لندن، الجمعة، تحذيرًا أمنيًا دعت فيه المواطنين الأميركيين إلى توخي الحذر المتزايد أثناء زيارة المناطق المرتبطة بالمصالح اليهودية أو الأميركية في المملكة المتحدة وأوروبا، على خلفية ارتفاع ملحوظ في التهديدات والهجمات مؤخرًا.

وقالت السفارة في بيانها إن "الهجمات والتهديدات الأخيرة استهدفت مؤسسات يهودية وأميركية في المملكة المتحدة وأوروبا"، داعية المواطنين الأميركيين، خصوصًا زوار المؤسسات ذات الطابع اليهودي أو الأميركي، إلى البقاء في حالة يقظة ورفع مستوى الحذر الأمني.

نصائح أمنية للمسافرين الأميركيين
وشملت التوصيات توخي الحذر في المناطق السياحية ومناطق إقامة الأجانب، والانتباه عند زيارة دور العبادة، ومراجعة خطط السلامة الشخصية، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على آخر التحديثات الأمنية.

كما نصحت السفارة الأميركيين بالتسجيل في برنامج وزارة الخارجية المعروف باسم برنامج تسجيل المسافرين الآمنين (STEP) لتلقي التنبيهات الأمنية ومعلومات السفر بشكل مباشر.

سلسلة هجمات معادية لليهود
وجاء التحذير عقب سلسلة حوادث وصفتها السلطات بأنها هجمات معادية للسامية في بريطانيا وأوروبا، من بينها إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة يهودية خيرية في شمال لندن في 23 مارس 2026. ومحاولة اعتداء استهدفت كنيس Kenton United Synagogue في لندن بتاريخ 18 أبريل. وانفجار وقع في مدرسة يهودية بمدينة أمستردام في مارس، وصفته السلطات بأنه هجوم موجّه ضد الجالية اليهودية.
مواضيع ذات صلة
السفارة الأميركية في بغداد تحذر رعاياها من تهديدات أمنية
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 03:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
من السفارة الأميركية في لبنان: تحذير جديد لرعاياها
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 03:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: تصاعد سحب الدخان من محيط السفارة الأميركية في الكويت
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 03:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الاميركية تجدد دعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 03:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وسائل الإعلام

الأميركيين

اليهودية

بريطانيا

المملكة

أوروبا

يهودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-04-26
Lebanon24
16:12 | 2026-04-26
Lebanon24
16:06 | 2026-04-26
Lebanon24
16:00 | 2026-04-26
Lebanon24
15:54 | 2026-04-26
Lebanon24
15:29 | 2026-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24