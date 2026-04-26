عربي-دولي

بينيت ولابيد يعلنان تحالفا انتخابيا للإطاحة بنتنياهو

26-04-2026 | 14:00
بينيت ولابيد يعلنان تحالفا انتخابيا للإطاحة بنتنياهو
أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، توحيد جهوده مع رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن جبهة مشتركة، بهدف إطاحة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.


وقال لابيد في مؤتمر صحفي مشترك مع بينيت إن التحالف الجديد يأتي في إطار "الخطوة الأولى في مسار إصلاح دولة إسرائيل"، عبر اندماج حزب "يش عتيد" مع حركة بينيت في كيان سياسي واحد بقيادة الأخير.

وأضاف: "نضع المصالح الشخصية جانبا من أجل مصلحة إسرائيل"، مؤكدا الوقوف إلى جانب بينيت "لبدء عملية إصلاحات كبرى في إسرائيل التي تحتاج لتغيير مسارها".
من جهته، أعلن بينيت أن التحالف يسعى إلى إحداث تغييرات هيكلية، من بينها تحديد فترة رئاسة الحكومة بثماني سنوات.

وكان لابيد وبينيت قد شكلا حكومة ائتلافية في حزيران 2021، قبل أن تسقط نهاية عام 2022، ليعود نتانياهو إلى السلطة عبر ائتلاف يعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بينيت يعد من أبرز المرشحين القادرين على منافسة نتانياهو في الانتخابات المقررة بحلول أكتوبر المقبل.

ويستعد نتانياهو لقيادة حزب "الليكود" في الانتخابات، ساعيا إلى تمديد فترة حكمه التي تُعد الأطول في تاريخ إسرائيل، إذ شغل منصب رئيس الوزراء لأكثر من 18 عاما عبر ولايات متعاقبة.
