رئيسا الإمارات وموريتانيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات ومحمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا، في أبوظبي، الأحد، مختلف جوانب التعاون بين البلدين والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والطاقة المتجددة بما يخدم أولويات التنمية ومصالحهما المتبادلة ويسهم في تحقيق النماء والازدهار لشعبيهما.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد للرئيس الموريتاني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وأكد الزعيمان خلال اللقاء حرصهما المتبادل على مواصلة دفع العلاقات الإماراتية - الموريتانية إلى آفاق أشمل على مختلف المستويات بما يعزز المسارات التنموية والازدهار المستدام في البلدين.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وامدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
 وتطرق اللقاء إلى الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة.

وجدد الرئيس الموريتاني إدانة الاعتداءات التي تشكل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والأعراف الدولية وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين، مشيداً بكفاءة الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الدولة ونجاح منظومتها الأمنية في الحفاظ على سيادتها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
