بعد انتهاء المفاوضات.. باكستان ترفع القيود الأمنية في اسلام اباد

دار رفع القيود الأمنية التي فرضت في العاصمة إسلام آباد خلال الأيام الماضية، وذلك مع انتهاء الترتيبات المرتبطة بجولة المفاوضات بين والولايات المتحدة.

وقال دار في بيان: "تنتهي اليوم القيود المرورية حول والمنطقة الحمراء في إسلام آباد. أتقدم بخالص الشكر لشعب باكستان، وخاصة سكان إسلام آباد وروالبندي، على صبرهم وتعاونهم".



وأضاف أن هذا التعاون "مكن السلطات من ضمان سلامة الضيوف، ومواصلة الجهود الرامية لتحقيق السلام في المنطقة"، مؤكدا بلاده بهذه الأهداف.



وأشار إلى أن الحكومة الباكستانية لا تزال "بحاجة إلى دعم المواطنين ودعواتهم"، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالمفاوضات الإقليمية.