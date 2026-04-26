في مالي.. وضع أمني حرج مع سيطرة المتمردين الطوارق على كيدال

أصبحت الأوضاع الأمنية حرجة في مالي بعد سلسلة هجمات منسقة وغير مسبوقة شهدتها البلاد السبت، شنها جهاديون متحالفون مع المتمردين الطوارق ضد مواقع استراتيجية للمجلس العسكري الحاكم، الذي واصلت قواته الأحد التصدي ميدانيا، فيما أسفرت إحدى الهجمات عن مقتل .





تشهد مالي منذ أكثر من عشر سنوات أزمة أمنية، لكن الهجمات التي شنها جهاديون متحالفون مع جماعة نصرة والمسلمين والمتمردين الطوارق في جبهة تحرير أزواد تُعد غير مسبوقة منذ تولي الحكم في العام 2020.



في نكسة للمجلس العسكري الحاكم، قتل وزير الدفاع الجنرال ، البالغ 47 عاما، والذي يعد أحد أبرز مسؤولي المجلس، في الهجوم الذي شنه تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين على منزله.



وقال أحد أفراد عائلته لوكالة فرانس برس: "في هجوم كاتي، قتل الوزير كامارا وزوجته الثانية".

في الأثناء، أعلنت جبهة تحرير أزواد الانفصالية، التي تطالب بمنح سكان الإقليم حق تقرير المصير، السيطرة "الكاملة" على مدينة كيدال (شمال) بعد اشتباكات تجددت صباحا وتوقفت لاحقا.

وأعلن المتمردون الطوارق التوصل إلى "اتفاق" يقضي بانسحاب الجنود التابعين لـ"فيلق إفريقيا" من كيدال.

وكان الجيش المالي قد استعاد، بدعم من مقاتلين من (فيلق إفريقيا حاليا)، المدينة التي تعد معقل تمرد الطوارق، في نوفمبر 2023، منهيا بذلك أكثر من عقد من سيطرة المتمردين.