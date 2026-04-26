تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في مالي.. وضع أمني حرج مع سيطرة المتمردين الطوارق على كيدال

Lebanon 24
26-04-2026 | 15:29
A-
A+
في مالي.. وضع أمني حرج مع سيطرة المتمردين الطوارق على كيدال
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصبحت الأوضاع الأمنية حرجة في مالي بعد سلسلة هجمات منسقة وغير مسبوقة شهدتها البلاد السبت، شنها جهاديون متحالفون مع المتمردين الطوارق ضد مواقع استراتيجية للمجلس العسكري الحاكم، الذي واصلت قواته الأحد التصدي ميدانيا، فيما أسفرت إحدى الهجمات عن مقتل وزير الدفاع.


تشهد مالي منذ أكثر من عشر سنوات أزمة أمنية، لكن الهجمات التي شنها جهاديون متحالفون مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والمتمردين الطوارق في جبهة تحرير أزواد تُعد غير مسبوقة منذ تولي المجلس العسكري الحكم في العام 2020.

مقتل وزير الدفاع
في نكسة للمجلس العسكري الحاكم، قتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا، البالغ 47 عاما، والذي يعد أحد أبرز مسؤولي المجلس، في الهجوم الذي شنه تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين على منزله.

وقال أحد أفراد عائلته لوكالة فرانس برس: "في هجوم كاتي، قتل الوزير كامارا وزوجته الثانية".
 في الأثناء، أعلنت جبهة تحرير أزواد الانفصالية، التي تطالب بمنح سكان الإقليم حق تقرير المصير، السيطرة "الكاملة" على مدينة كيدال (شمال) بعد اشتباكات تجددت صباحا وتوقفت لاحقا.
وأعلن المتمردون الطوارق التوصل إلى "اتفاق" يقضي بانسحاب الجنود الروس التابعين لـ"فيلق إفريقيا" من كيدال.
وكان الجيش المالي قد استعاد، بدعم من مقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية (فيلق إفريقيا حاليا)، المدينة التي تعد معقل تمرد الطوارق، في نوفمبر 2023، منهيا بذلك أكثر من عقد من سيطرة المتمردين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"وضع حرج في الشرق الأوسط".. تحذير جديد من الصين
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 03:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: الإمارات بدأت محادثات مع أميركا في شأن الحصول على آلية دعم ماليّ
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 03:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركية لـ"سي إم بي سي": سيطرنا سيطرة كاملة على الأجواء الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 03:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. غارة على حرج "علي الطاهر "
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 03:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24

مجموعة فاغنر الروسية

وكالة فرانس برس

المجلس العسكري

ساديو كامارا

وزير الدفاع

المسلمين

الإسلام

المسلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-04-26
Lebanon24
16:12 | 2026-04-26
Lebanon24
16:06 | 2026-04-26
Lebanon24
16:00 | 2026-04-26
Lebanon24
15:54 | 2026-04-26
Lebanon24
14:27 | 2026-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24