عربي-دولي
وزير خارجية عُمان: أجريت نقاشاً مثمراً مع عراقجي بشأن هرمز
Lebanon 24
26-04-2026
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الخارجية
العُماني بدر البوسعيدي، الأحد، أنه أجرى "نقاشاً مثمراً" مع نظيره
الإيراني
عباس عراقجي بشأن مضيق هرمز.
وكتب البوسعيدي على حسابه في منصة "إكس" أنه أكد لعراقجي "الحاجة الإنسانية الملحة لتحرير البحارة العالقين" في مضيق هرمز. وأضاف وزير خارجية
عُمان
أنه أكد لنظيره الإيراني ضرورة إيجاد حلول لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وتابع: "بصفتنا دولاً مشاطئة، نعترف بمسؤوليتنا المشتركة تجاه
المجتمع الدولي
"، مشدداً على "الحاجة إلى الكثير من الدبلوماسية والحلول العملية لضمان حرية الملاحة الدائمة" في مضيق هرمز.
وكان سلطان
عمان
هيثم بن طارق قد استقبل الأحد
وزير الخارجية الإيراني
. وجرى خلال اللقاء التشاور حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة والمساعي الرامية إلى إنهاء النزاع الحالي.
ترامب بشأن إيران: على مدار اليومين الماضيين أجرينا محادثات جيدة ومثمرة للغاية مع إيران
Lebanon 24
ترامب بشأن إيران: على مدار اليومين الماضيين أجرينا محادثات جيدة ومثمرة للغاية مع إيران
27/04/2026 03:49:34
27/04/2026 03:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي ناقش مع سلطان عمان الأمن في المنطقة والمرور الآمن في مضيق هرمز
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي ناقش مع سلطان عمان الأمن في المنطقة والمرور الآمن في مضيق هرمز
27/04/2026 03:49:34
27/04/2026 03:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: أجرينا في سلطنة عمان مناقشات مهمة بشأن التطورات الإقليمية والقضايا الثنائية
Lebanon 24
عراقجي: أجرينا في سلطنة عمان مناقشات مهمة بشأن التطورات الإقليمية والقضايا الثنائية
27/04/2026 03:49:34
27/04/2026 03:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: أجرينا في سلطنة عمان مناقشات مهمة بشأن التطورات الإقليمية والقضايا الثنائية
Lebanon 24
عراقجي: أجرينا في سلطنة عمان مناقشات مهمة بشأن التطورات الإقليمية والقضايا الثنائية
27/04/2026 03:49:34
27/04/2026 03:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني
أعلن وزير الخارجية
المجتمع الدولي
وزير الخارجية
دبلوماسي
الإيراني
الرامي
الملاح
