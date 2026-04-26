وزير خارجية عُمان: أجريت نقاشاً مثمراً مع عراقجي بشأن هرمز

العُماني بدر البوسعيدي، الأحد، أنه أجرى "نقاشاً مثمراً" مع نظيره عباس عراقجي بشأن مضيق هرمز.



وكتب البوسعيدي على حسابه في منصة "إكس" أنه أكد لعراقجي "الحاجة الإنسانية الملحة لتحرير البحارة العالقين" في مضيق هرمز. وأضاف وزير خارجية أنه أكد لنظيره الإيراني ضرورة إيجاد حلول لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وتابع: "بصفتنا دولاً مشاطئة، نعترف بمسؤوليتنا المشتركة تجاه "، مشدداً على "الحاجة إلى الكثير من الدبلوماسية والحلول العملية لضمان حرية الملاحة الدائمة" في مضيق هرمز.



وكان سلطان هيثم بن طارق قد استقبل الأحد . وجرى خلال اللقاء التشاور حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة والمساعي الرامية إلى إنهاء النزاع الحالي.