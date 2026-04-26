تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إدارة ترامب ولبنان أمام اختبارين حاسمين

Lebanon 24
26-04-2026 | 22:48
A-
A+
إدارة ترامب ولبنان أمام اختبارين حاسمين
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب نبيل بو منصف في" النهار": الأيام الطالعة ستضع كلاً من إدارة ترامب ولبنان الحكم والحكومة أمام اختبارين حاسمين يتوقف عليهما تحديد مسار انتشال لبنان من براثن إقليمية عملت طويلاً على إحكام الطوق الخانق عليه.

لقد صفق اللبنانيون بغالبيتهم الساحقة لمنع إدارة ترامب ايران، من ربط مسار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأميركية بمسار الاستعدادات للمفاوضات اللبنانية- الإسرائيلية.

هنا ستتبلور تجربة الاختبار الأميركي الحالي ومدى صلابة صموده وقدرته على دعم السلطة اللبنانية التي تمضي نحو خطوات تاريخية لعقد اتفاق مستدام مع إسرائيل، لان تركها وحدها، تقلع شوك إسرائيل و"حزب الله" لن يكون سوى وصفة انتحارية.

في المقابل سيكون الحكم والحكومة والقوى السياسية الداخلية، للمرة الأولى، منذ اتفاق الطائف، أمام الاختبار النهائي بين فرض الدولة بقوة الشرعية وبقوة الأكثرية الرافضة نمط حروب إسناد الآخرين واستباحة لبنان من أجل مصالح النظام الإيراني وحرسه الثوري.


معروف أن إيران، أو بقايا نظامها، أو من يديرها الآن من المدن الصاروخية تحت الأرض، تستقتل لإبقاء الربط بين مسار لبنان ومسارها مع أميركا. لذا، يهولون بالفتنة والحرب الاهلية وإيقاظ شياطينها. فلننتظر ماذا تهيء "دولتنا" لهذا التاريخ المفصلي؟  
 
وكتب إسكندر خشاشو في" النهار": في لحظة لبنانية شديدة الحساسية، يتقدم اتفاق الطائف مجدداً إلى واجهة النقاش. جولة الموفد السعودي الأمير زيد بن فرحان على القيادات اللبنانية لم تكن تفصيلاً بروتوكولياً، بل حملت في طياتها محاولة واضحة لإعادة تثبيت "الطائف" كإطار وحيد للحل. المقاربة السعودية، المدعومة مصرياً، تنطلق من مسلمة أساسية: لا إمكانية لفتح باب تعديل النظام الآن، بل الأولوية لاستكمال تطبيق ما لم يُطبق. من هنا، يبرز الدفع نحو تنفيذ البنود المؤجلة، من إلغاء الطائفية السياسية إلى إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وصولاً إلى إنشاء مجلس شيوخ. في ظاهرها، تبدو هذه الخطوات إصلاحية بحتة، لكنها في جوهرها محاولة لإعادة إنتاج توازن داخلي جديد يخرج الصراع من الشارع والسلاح إلى المؤسسات. لا يختزل السلاح بمسألة تمثيل داخلي أو توازنات نيابية، بل يرتبط بوظيفة إقليمية وبمعادلة ردع مع إسرائيل وبعلاقة عضوية مع إيران وحرسها الثوري. وعليه، فإن أي ضمانة داخلية، مهما بلغت، تبقى عاجزة عن تفكيك هذا الارتباط من دون تحول أوسع في المشهد الإقليمي. 

فالمناصفة التي كرسها اتفاق الطائف تقوم على توازن بين المسلمين والمسيحيين، لكن في نظام انتخابي خارج القيد الطائفي، لا تكمن المشكلة في عدد المقاعد بقدر ما تكمن في كيفية اختيار شاغليها. 

من يحدد اللوائح؟ ومن يرسم التحالفات العابرة للمناطق؟ هنا، يتحول الخوف من خسارة "التأثير" إلى هاجس يتقدم على أي نقاش تقني في القانون الانتخابي.

وسط هذا التعقيد، يبرز التناقض الأوضح: هل يُطبق "الطائف" أولاً تمهيداً لمعالجة السلاح، أم أن تسليم السلاح هو المدخل الإلزامي لأي تطبيق فعلي للاتفاق؟ المدرسة العربية تميل إلى الخيار الأول، معتبرة أن الإصلاحات السياسية تخلق بيئة ثقة داخلية. في المقابل، ترى قوى لبنانية أن هذا الطرح يشكل التفافاً على جوهر الاتفاق الذي نص صراحة على حل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة كمدخل تأسيسي، لا كنتيجة لاحقة.

يبدو أن إعادة إحياء اتفاق الطائف اليوم لا تعني بالضرورة اقتراب تطبيقه، بقدر ما تعكس محاولة إقليمية لملء الفراغ السياسي اللبناني ومنع انزلاقه إلى خيارات أكثر خطورة. أما التنفيذ الفعلي، فيبقى رهناً بشرطين لم ينضجا بعد: قرار إقليمي بفصل لبنان عن صراعات المحاور، واستعداد داخلي لتقديم تنازلات متبادلة في آن واحد. إلى ذلك الحين، سيبقى "الطائف" عنواناً جاهزاً لكل تسوية... ومشروعاً مؤجلاً لكل استحقاق.  
 
Advertisement
الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:06 | 2026-04-27
Lebanon24
00:49 | 2026-04-27
Lebanon24
00:46 | 2026-04-27
Lebanon24
00:26 | 2026-04-27
Lebanon24
00:22 | 2026-04-27
Lebanon24
00:19 | 2026-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24