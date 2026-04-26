بأرقام جديدة.. الإنفاق العسكري العالمي يرتفع

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الاثنين، أن الإنفاق العسكري العالمي واصل صعوده في 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.9%، رغم تراجع الإنفاق في بنسبة 7.5%.

وبحسب التقرير، بلغ الإنفاق العسكري العالمي 2.89 تريليون دولار في 2025، محققاً زيادة للسنة الحادية عشرة على التوالي، فيما ارتفعت حصته من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.5%، وهي أعلى نسبة منذ عام 2009.

وأشار المعهد إلى أن استمرار الأزمات الحالية، إلى جانب أهداف الإنفاق العسكري طويلة الأمد لدى عدد من الدول، يرجحان بقاء هذا المسار التصاعدي في 2026 وما بعدها.

واستحوذت الولايات المتحدة والصين وروسيا، وهي أكبر ثلاث دول إنفاقاً على الدفاع، على 1.48 تريليون دولار، أي ما يعادل 51% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.

وأوضح التقرير أن الإنفاق العسكري الأميركي تراجع إلى 954 مليار دولار في 2025، ويرتبط ذلك أساساً بعدم إقرار مساعدات مالية عسكرية جديدة لأوكرانيا، بعدما بلغ حجم التمويل العسكري الأميركي لكييف 127 مليار دولار خلال السنوات الثلاث السابقة.

ورجّح المعهد أن يكون هذا الانخفاض الأميركي مؤقتاً، مشيراً إلى أن الإنفاق الذي وافق عليه الكونغرس لعام 2026 تجاوز تريليون دولار، وقد يرتفع إلى 1.5 تريليون دولار في 2027.

وكانت المحرك الأبرز للزيادة العالمية، بعدما ارتفع إنفاقها العسكري 14% ليصل إلى 864 مليار دولار.

واستمر نمو الإنفاق العسكري في وأوكرانيا خلال السنة الرابعة من الحرب، فيما سجلت دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي زيادات كبيرة، دفعت وسط وغرب أوروبا إلى أقوى نمو سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.

وفي ، انخفض الإنفاق العسكري 4.9% إلى 48.3 مليار دولار، مع تراجع حدة الحرب في غزة خلال 2025، بينما تراجع الإنفاق للسنة الثانية على التوالي بنسبة 5.6%، ليصل إلى 7.4 مليار دولار.

Advertisement