Advertisement
عربي-دولي
زلزال قوي يهز هوكايدو.. اليابان في أسبوع إنذار
Lebanon 24
26-04-2026
|
23:13
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة
جزيرة هوكايدو
في شمال
اليابان
، صباح الإثنين، وفق ما أفادت وكالتا الأرصاد
اليابانية
والأميركية.
وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية أن الهزة وقعت عند الساعة 5:23 صباحاً في
المنطقة الجنوبية
من هوكايدو، على عمق 83 كيلومتراً، بعدما عدّلت تقديرها الأولي من 6.1 إلى 6.2 درجة. ولم يصدر تحذير من تسونامي.
وجاء الزلزال بعد ساعات من هزة أخرى بقوة 5 درجات وقعت في البحر، على بعد مئات الكيلومترات جنوب هوكايدو.
وتأتي هذه الهزات بعد أقل من أسبوع على تحذير وكالة الأرصاد اليابانية من ارتفاع احتمال وقوع زلزال ضخم بقوة 8 درجات أو أكثر، عقب هزة بقوة 7.7 درجات قبالة السواحل الشمالية لإقليم إيواته.
وكان الزلزال السابق قد أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، كما هز مباني شاهقة في
طوكيو
رغم بعدها عن مركز الهزة. وسُجلت أمواج تسونامي بارتفاع 80 سنتيمتراً في أحد موانئ إيواته، إضافة إلى أمواج أصغر في مناطق أخرى من شمال اليابان.
وتعد اليابان من أكثر دول العالم تعرضاً للزلازل، إذ تقع عند تقاطع صفائح تكتونية رئيسية ضمن "حلقة النار" في
المحيط الهادئ
.
ولا تزال البلاد تستعيد ذكرى زلزال عام 2011، الذي بلغت قوته 9 درجات وتسبب بتسونامي مدمّر أودى بحياة أو فقدان نحو 18,500 شخص، إضافة إلى أضرار كبيرة في محطة
فوكوشيما
النووية. (
العين
)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليابان تصدر تحذيرا من "زلزال قوي جداً" في شمال البلاد
Lebanon 24
اليابان تصدر تحذيرا من "زلزال قوي جداً" في شمال البلاد
27/04/2026 08:12:01
27/04/2026 08:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فرانس برس: موجة مدّ بحري "تسونامي" بارتفاع 70 سنتيمتراً في اليابان بعد زلزال قوي
Lebanon 24
فرانس برس: موجة مدّ بحري "تسونامي" بارتفاع 70 سنتيمتراً في اليابان بعد زلزال قوي
27/04/2026 08:12:01
27/04/2026 08:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال عنيف ضرب اليابان.. وتحذير من تسونامي
Lebanon 24
زلزال عنيف ضرب اليابان.. وتحذير من تسونامي
27/04/2026 08:12:01
27/04/2026 08:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب شمال اليابان (سكاي نيوز)
Lebanon 24
زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب شمال اليابان (سكاي نيوز)
27/04/2026 08:12:01
27/04/2026 08:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
ساحة تصفية.. دماء تسيل في شوارع برشلونة
Lebanon 24
ساحة تصفية.. دماء تسيل في شوارع برشلونة
01:06 | 2026-04-27
27/04/2026 01:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أوباما يدين العنف السياسي بعد حادث إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض
Lebanon 24
أوباما يدين العنف السياسي بعد حادث إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض
00:49 | 2026-04-27
27/04/2026 12:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حلف جديد لإزاحة نتنياهو
Lebanon 24
حلف جديد لإزاحة نتنياهو
00:46 | 2026-04-27
27/04/2026 12:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غامض في قاعدة إسرائيلية
Lebanon 24
حادث غامض في قاعدة إسرائيلية
00:26 | 2026-04-27
27/04/2026 12:26:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: بحثنا في باكستان شروط استئناف المفاوضات مع أميركا
Lebanon 24
عراقجي: بحثنا في باكستان شروط استئناف المفاوضات مع أميركا
00:22 | 2026-04-27
27/04/2026 12:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
12:43 | 2026-04-26
26/04/2026 12:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
Lebanon 24
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
11:00 | 2026-04-26
26/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان المدعوم سعوديًا سيكون أقوى في مفاوضاته المباشرة
Lebanon 24
لبنان المدعوم سعوديًا سيكون أقوى في مفاوضاته المباشرة
09:01 | 2026-04-26
26/04/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولتان تخوضان حرباً بالوكالة في الشرق الأوسط.. صحيفة "The Hill" تكشف التفاصيل
Lebanon 24
دولتان تخوضان حرباً بالوكالة في الشرق الأوسط.. صحيفة "The Hill" تكشف التفاصيل
10:30 | 2026-04-26
26/04/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الضوء مسلط جنوباً.. هل تصمد الهدنة؟
Lebanon 24
الضوء مسلط جنوباً.. هل تصمد الهدنة؟
10:00 | 2026-04-26
26/04/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
01:06 | 2026-04-27
ساحة تصفية.. دماء تسيل في شوارع برشلونة
00:49 | 2026-04-27
أوباما يدين العنف السياسي بعد حادث إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض
00:46 | 2026-04-27
حلف جديد لإزاحة نتنياهو
00:26 | 2026-04-27
حادث غامض في قاعدة إسرائيلية
00:22 | 2026-04-27
عراقجي: بحثنا في باكستان شروط استئناف المفاوضات مع أميركا
00:19 | 2026-04-27
3 قتلى في هجوم أميركي على قارب في المحيط الهادئ (فيديو)
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
27/04/2026 08:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
27/04/2026 08:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
27/04/2026 08:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
