زلزال قوي يهز هوكايدو.. اليابان في أسبوع إنذار

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة في شمال ، صباح الإثنين، وفق ما أفادت وكالتا الأرصاد والأميركية.

وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية أن الهزة وقعت عند الساعة 5:23 صباحاً في من هوكايدو، على عمق 83 كيلومتراً، بعدما عدّلت تقديرها الأولي من 6.1 إلى 6.2 درجة. ولم يصدر تحذير من تسونامي.



وجاء الزلزال بعد ساعات من هزة أخرى بقوة 5 درجات وقعت في البحر، على بعد مئات الكيلومترات جنوب هوكايدو.



وتأتي هذه الهزات بعد أقل من أسبوع على تحذير وكالة الأرصاد اليابانية من ارتفاع احتمال وقوع زلزال ضخم بقوة 8 درجات أو أكثر، عقب هزة بقوة 7.7 درجات قبالة السواحل الشمالية لإقليم إيواته.



وكان الزلزال السابق قد أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، كما هز مباني شاهقة في رغم بعدها عن مركز الهزة. وسُجلت أمواج تسونامي بارتفاع 80 سنتيمتراً في أحد موانئ إيواته، إضافة إلى أمواج أصغر في مناطق أخرى من شمال اليابان.



وتعد اليابان من أكثر دول العالم تعرضاً للزلازل، إذ تقع عند تقاطع صفائح تكتونية رئيسية ضمن "حلقة النار" في .



ولا تزال البلاد تستعيد ذكرى زلزال عام 2011، الذي بلغت قوته 9 درجات وتسبب بتسونامي مدمّر أودى بحياة أو فقدان نحو 18,500 شخص، إضافة إلى أضرار كبيرة في محطة النووية. ()



