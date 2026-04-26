عربي-دولي

زلزال قوي يهز هوكايدو.. اليابان في أسبوع إنذار

Lebanon 24
26-04-2026 | 23:13
زلزال قوي يهز هوكايدو.. اليابان في أسبوع إنذار
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، صباح الإثنين، وفق ما أفادت وكالتا الأرصاد اليابانية والأميركية. 
وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية أن الهزة وقعت عند الساعة 5:23 صباحاً في المنطقة الجنوبية من هوكايدو، على عمق 83 كيلومتراً، بعدما عدّلت تقديرها الأولي من 6.1 إلى 6.2 درجة. ولم يصدر تحذير من تسونامي. 

وجاء الزلزال بعد ساعات من هزة أخرى بقوة 5 درجات وقعت في البحر، على بعد مئات الكيلومترات جنوب هوكايدو.

وتأتي هذه الهزات بعد أقل من أسبوع على تحذير وكالة الأرصاد اليابانية من ارتفاع احتمال وقوع زلزال ضخم بقوة 8 درجات أو أكثر، عقب هزة بقوة 7.7 درجات قبالة السواحل الشمالية لإقليم إيواته. 

وكان الزلزال السابق قد أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، كما هز مباني شاهقة في طوكيو رغم بعدها عن مركز الهزة. وسُجلت أمواج تسونامي بارتفاع 80 سنتيمتراً في أحد موانئ إيواته، إضافة إلى أمواج أصغر في مناطق أخرى من شمال اليابان. 

وتعد اليابان من أكثر دول العالم تعرضاً للزلازل، إذ تقع عند تقاطع صفائح تكتونية رئيسية ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادئ.

ولا تزال البلاد تستعيد ذكرى زلزال عام 2011، الذي بلغت قوته 9 درجات وتسبب بتسونامي مدمّر أودى بحياة أو فقدان نحو 18,500 شخص، إضافة إلى أضرار كبيرة في محطة فوكوشيما النووية. (العين)
مواضيع ذات صلة
اليابان تصدر تحذيرا من "زلزال قوي جداً" في شمال البلاد
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 08:12:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فرانس برس: موجة مدّ بحري "تسونامي" بارتفاع 70 سنتيمتراً في اليابان بعد زلزال قوي
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 08:12:01 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال عنيف ضرب اليابان.. وتحذير من تسونامي
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 08:12:01 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب شمال اليابان (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 08:12:01 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:06 | 2026-04-27
Lebanon24
00:49 | 2026-04-27
Lebanon24
00:46 | 2026-04-27
Lebanon24
00:26 | 2026-04-27
Lebanon24
00:22 | 2026-04-27
Lebanon24
00:19 | 2026-04-27
