عربي-دولي
خوفًا من "حزب الله".. نتنياهو يُلغي احتفالًا جماعيًا في الشمال
Lebanon 24
26-04-2026
|
23:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
قرارًا يقضي بتقليص مراسم إحياء ذكرى الحاخام شمعون يوحاي في بلدة ميرون شمال
إسرائيل
، على أن تُقام هذا العام بصورة رمزية بدل الاحتفالات الواسعة التي جرت العادة عليها.
ويأتي هذا التوجّه استنادًا إلى تقديرات أمنية تحذّر من مخاطر مرتفعة، في ظل التوتر القائم على
الجبهة
الشمالية مع
حزب الله
.
وبحسب ما ورد، فإن خلفية القرار تعود إلى مخاوف من وقوع خسائر بشرية كبيرة في حال السماح بتجمعات حاشدة، وذلك بسبب هشاشة وقف إطلاق النار مع
لبنان
، وقرب موقع الاحتفال من الحدود، إضافة إلى استمرار إطلاق الصواريخ على المنطقة بين الحين والآخر.
كما أشارت مصادر إلى صعوبة تنفيذ عمليات إجلاء واسعة وسريعة للمشاركين في حال وقوع أي قصف من حزب الله، ما دفع الجهات الرسمية إلى تبني صيغة احتفال محدودة تضمن تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.
وأقرت قيادة الجبهة الداخلية
الإسرائيلية
قيودا جديدة على التجمعات في عدد من بلدات الجليل الأعلى، عقب تقييم أمني للوضع الميداني في أعقاب تصعيد الهجمات الصاروخية وإطلاق الطائرات المسيرة من
جنوب لبنان
باتجاه
الشمال
الإسرائيلي
.
وبموجب التعليمات الجديدة، تم تقييد حجم التجمعات في مناطق خط المواجهة والبلدات القريبة، بما فيها ميرون وبار يوشاي وأور هغنوز وصفصوفه. (روسيا اليوم)
