تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خوفًا من "حزب الله".. نتنياهو يُلغي احتفالًا جماعيًا في الشمال

26-04-2026 | 23:08
A-
A+
خوفًا من حزب الله.. نتنياهو يُلغي احتفالًا جماعيًا في الشمال
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارًا يقضي بتقليص مراسم إحياء ذكرى الحاخام شمعون يوحاي في بلدة ميرون شمال إسرائيل، على أن تُقام هذا العام بصورة رمزية بدل الاحتفالات الواسعة التي جرت العادة عليها.


ويأتي هذا التوجّه استنادًا إلى تقديرات أمنية تحذّر من مخاطر مرتفعة، في ظل التوتر القائم على الجبهة الشمالية مع حزب الله.


وبحسب ما ورد، فإن خلفية القرار تعود إلى مخاوف من وقوع خسائر بشرية كبيرة في حال السماح بتجمعات حاشدة، وذلك بسبب هشاشة وقف إطلاق النار مع لبنان، وقرب موقع الاحتفال من الحدود، إضافة إلى استمرار إطلاق الصواريخ على المنطقة بين الحين والآخر.


كما أشارت مصادر إلى صعوبة تنفيذ عمليات إجلاء واسعة وسريعة للمشاركين في حال وقوع أي قصف من حزب الله، ما دفع الجهات الرسمية إلى تبني صيغة احتفال محدودة تضمن تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.


وأقرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قيودا جديدة على التجمعات في عدد من بلدات الجليل الأعلى، عقب تقييم أمني للوضع الميداني في أعقاب تصعيد الهجمات الصاروخية وإطلاق الطائرات المسيرة من جنوب لبنان باتجاه الشمال الإسرائيلي.


وبموجب التعليمات الجديدة، تم تقييد حجم التجمعات في مناطق خط المواجهة والبلدات القريبة، بما فيها ميرون وبار يوشاي وأور هغنوز وصفصوفه. (روسيا اليوم) 
رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

روسيا اليوم

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24