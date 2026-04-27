عراقجي: بحثنا في باكستان شروط استئناف المفاوضات مع أميركا

قال عباس عراقجي، لدى وصوله إلى مدينة سانت بطرسبرج، الاثنين، إن زيارته إلى تأتي بهدف مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن الإقليمية والدولية، فيما وصف زيارته إلى إسلام آباد بـ"الجيدة".



وأضاف عراقجي، في تصريحات لوكالة الأنباء "إرنا"، أنه أجرى في باكستان "مشاورات مهمة"، تم فيها استعراض "ما جرى سابقاً"، بالإضافة إلى "بحث شروط استئناف المفاوضات بين والولايات المتحدة".



وأضاف عراقجي أن لقائه المرتقب مع ، الاثنين، يشكل "فرصة مناسبة لبحث تطورات الحرب ومراجعة آخر المستجدات"، معتبراً أن "التنسيق والتشاور بين البلدين في هذا المجال لهما أهمية خاصة".



