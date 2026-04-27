تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

حلف جديد لإزاحة نتنياهو

27-04-2026 | 00:46
A-
A+
حلف جديد لإزاحة نتنياهو
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أعلن رئيسا الوزراء الإسرائيليان السابقان نفتالي بينيت ويائير لابيد توحيد جهودهما في الانتخابات المقبلة، في محاولة لتشكيل جبهة سياسية قادرة على منافسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

وسيخوض الرجلان الاستحقاق ضمن فصيل واحد يقوده بينيت، في تحالف يقدَّم على أنه شراكة بين الوسط واليمين.

وكان بينيت ولابيد قد توليا رئاسة الحكومة بالتناوب ضمن ائتلاف تشكل عام 2021، وأنهى حينها 12 عاماً من حكم نتنياهو، قبل أن ينهار الائتلاف لاحقاً وتعود السلطة إلى نتنياهو.

وقال بينيت إن حكومته، في حال فوزها، ستشكّل منذ يومها الأول لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 تشرين الأول 2023، وهو الملف الذي يلاحق نتنياهو منذ اندلاع الحرب.
من جهته، دعا لابيد قوى الوسط في إسرائيل إلى الالتفاف حول بينيت، معتبراً أن البلاد تحتاج إلى الوحدة "كما تحتاج الهواء للتنفس".

ورغم اختلاف خلفيتيهما السياسيتين، إذ يُعرف بينيت بمواقفه اليمينية المتشددة، فيما يُنظر إلى لابيد بوصفه أكثر اعتدالاً، فإنهما يراهنان على تجربة العمل المشترك السابقة بينهما.

ويهدف هذا التحالف إلى جمع صفوف معارضة تبدو مشتتة، لكنها تلتقي عند هدف واحد هو إنهاء حقبة نتنياهو.
 
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-04-27
Lebanon24
04:34 | 2026-04-27
Lebanon24
04:16 | 2026-04-27
Lebanon24
02:57 | 2026-04-27
Lebanon24
02:50 | 2026-04-27
Lebanon24
02:28 | 2026-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24