حلف جديد لإزاحة نتنياهو

وسيخوض الرجلان الاستحقاق ضمن فصيل واحد يقوده ، في تحالف يقدَّم على أنه شراكة بين الوسط واليمين.وكان بينيت ولابيد قد توليا رئاسة الحكومة بالتناوب ضمن ائتلاف تشكل عام 2021، وأنهى حينها 12 عاماً من حكم ، قبل أن ينهار الائتلاف لاحقاً وتعود السلطة إلى نتنياهو.إن حكومته، في حال فوزها، ستشكّل منذ يومها الأول لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 تشرين الأول 2023، وهو الملف الذي يلاحق نتنياهو منذ اندلاع الحرب.، دعا لابيد قوى الوسط إلى الالتفاف حول بينيت، معتبراً أن البلاد تحتاج إلى الوحدة "كما تحتاج الهواء للتنفس".ورغم اختلاف خلفيتيهما السياسيتين، إذ يُعرف بينيت بمواقفه اليمينية المتشددة، فيما يُنظر إلى لابيد بوصفه أكثر اعتدالاً، فإنهما يراهنان على تجربة العمل المشترك السابقة بينهما.ويهدف هذا التحالف إلى جمع صفوف معارضة تبدو مشتتة، لكنها تلتقي عند هدف واحد هو إنهاء حقبة نتنياهو.