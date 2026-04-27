بعد حادث واشنطن الملك تشارلز يتّجه إلى أميركا.. فهل هو بأمان؟

ومن المقرر أن يصل الملك تشارلز وزوجته كاميلا إلى الولايات المتحدة في زيارة تستمر أربعة أيام، وسط ترتيبات أمنية مكثفة بين الجانبين والأميركي.وجاءت التساؤلات حول الزيارة بعد إطلاق نار قرب حفل عشاء رابطة مراسلي ، السبت، ما دفع عناصر الخدمة السرية إلى إخراج سريعاً من المكان.وقال ترامب في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "CBS News" إن الملك سيكون "في أمان تام"، مؤكداً أن البيت الأبيض آمن، وأن السلطات لم تبلغه بوجود تهديدات إضافية.بدوره، قال القائم بأعمال وزير العدل الأميركي تود بلانش إن ترامب ومسؤولين في إدارته كانوا على الأرجح أهدافاً في الحادث، لكنه عبّر عن ثقته بأن زيارة الملك تشارلز ستكون آمنة.وتشمل الزيارة لقاء خاصاً مع ترامب، إضافة إلى خطاب أمام بمناسبة مرور 250 عاماً على استقلال الولايات المتحدة، في زيارة تهدف إلى دعم العلاقات الأميركية .وأشار مصدر في قصر بكنغهام إلى احتمال إدخال تعديلات طفيفة على مناسبة أو مناسبتين، فيما أفاد مصدر آخر بأن تشارلز وكاميلا تواصلا بشكل خاص مع ترامب وميلانيا للتعبير عن دعمهما.وقال السفير البريطاني في كريستوفر تيرنر إن "جميع الإجراءات الأمنية المطلوبة" اتُخذت، موضحاً أن الفرق البريطانية والأميركية تخطط للزيارة منذ أسابيع، مع إمكانية تعديل بعض التفاصيل بحسب تطورات الأحداث.